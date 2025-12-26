Η μάχη του Ανδρουλάκη απέναντι στη χαμηλωμένη βελόνα των αστικών κέντρων – Στα ραντάρ του ΠΑΣΟΚ Αποστολάκης και Κασιμάτη

Μετά τη μικρή ανάπαυλα των Χριστουγέννων, στο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται να ανάψουν ξανά τις μηχανές του κόμματος στο φουλ, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες για το συνέδριο τον Μάρτιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ημερομηνία που είχε δοθεί για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου 27-29 μπορεί να αλλάξει, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης εκείνες τις μέρες έχει προσκληθεί στο συνέδριο των Πορτογάλων Σοσιαλιστών. Οι περιοδείες με κλιμάκια του κόμματος θα συνεχιστούν, με μεγάλο βάρος να πέφτει στην Αττική που αποτελεί το τρωτό σημείο του ΠΑΣΟΚ. Παρά το γεγονός ότι στις τελευταίες εθνικές εκλογές ήρθε τρίτο με αρκετές πρωτιές στην περιφέρεια και τα νησιά, στο λεκανοπέδιο εκτός της Ανατολικής Αττικής ήρθε τέταρτο πίσω από το ΚΚΕ. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισε το ΠΑΣΟΚ και στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

H μεγάλη εικόνα δείχνει ότι τα αστικά κέντρα αποτελούν το μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να λύσει ο Νίκος Ανδρουλάκης για να κινηθεί η βελόνα των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ. Ακόμα και αν αυξηθούν οι πρωτιές και οι πράσινες εκλογικές περιφέρειες στην επαρχία και τα νησιά, η Αττική θα λειτουργεί σαν φρένο στην ενδυνάμωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με δεδομένο ότι σε αυτή κατοικεί περισσότερος από τον μισό πληθυσμό της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης, με ένα πυκνό πρόγραμμα περιοδειών, θα γυρίσει ο ίδιος αρκετές φορές όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Αττικής, προκειμένου να ανατρέψει αυτή την εικόνα. Γνωρίζουν ωστόσο στο ΠΑΣΟΚ ότι η Αττική επηρεάζεται άμεσα από την επικοινωνία των μηνυμάτων του κόμματος. Σε αυτή την κατεύθυνση θέλουν να διαμορφώσουν μια επιθετική στρατηγική, ενισχυμένη στα social media. Η συνολική προετοιμασία της Χαριλάου Τρικούπη δείχνει ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ενός εκλογικού αιφνιδιασμού από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το φθινόπωρο. Ωστόσο δεν είναι αυτό το κυρίαρχο σενάριο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πιστεύει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαντλήσει τον χρόνο που έχει μπροστά του, ακόμα και αν δημιουργήσει ανεπανόρθωτα προβλήματα. Παράλληλα η έλευση των νέων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό, από τον Αλέξη Τσίπρα και όπως όλα δείχνουν και από την Μαρία Καρυστιανού απαιτεί αναπροσαρμογή στα νέα δεδομένα.

Η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ που θα παίξει καταλυτικό ρόλο απέναντι στον ανταγωνισμό που θα φέρει στον χώρο ο Αλέξης Τσίπρας, έχει ανατεθεί στον πολύπειρο Κώστα Σκανδαλίδη που έχει αναλάβει την σχετική επιτροπή ενόψει συνεδρίου. Στο ραντάρ της Χαριλάου Τρικούπη βρίσκονται ο Ευάγγελος Αποστολάκης, που παραμένει ανεξάρτητος και έχει ανοιχτούς διαύλους με τον Αλέξη Τσίπρα, και η Νίνα Κασιμάτη. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τις αμυντικές δαπάνες κόντρα στη «γραμμή» του κόμματος της, δεν έχει επαφές με το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα και προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Με αυτά τα δεδομένα είναι ένα από τα πρόσωπα που θα έπαιζαν σημαντικό ρόλο στο μήνυμα για την διεύρυνση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Ροδόπη: Από ξυλόσομπα φέρεται να ξέσπασε η φωτιά που προκάλεσε τον θάνατο του 7χρονου

Συναγερμός στη Φθιώτιδα: Αγνοούνται τρεις ορειβάτες στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου

Στο Ασκληπιείο 16χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος