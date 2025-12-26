search
26.12.2025 11:19

Συναγερμός στη Φθιώτιδα: Αγνοούνται τρεις ορειβάτες στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου (video)

26.12.2025 11:19
oreivates_ereunes_new

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική, μετά την πληροφορία ότι τρεις ορειβάτες χάθηκαν στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου στη Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, πρόκειται για τρεις φίλους από πόλεις εκτός Φωκίδας που θέλησαν να εξερευνήσουν την περιοχή, ξεκινώντας το πρωί των Χριστουγέννων.

Έκτοτε, όμως, δεν έχουν δώσει σημεία ζωής και η επικοινωνία δεν είναι δυνατή, καθώς τα κινητά τους δεν έχουν σήμα.

Τις έρευνες διεξάγουν πυροσβέστες από τις τοπικές υπηρεσίες Άμφισσας και Λιδωρικίου, ενώ από το βράδυ της Πέμπτης (25/12) συμμετέχει και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ.

Παράλληλα, από το πρωί της Παρασκευής (26/12) σηκώθηκαν και drones που ήρθαν από τη Λάρισα.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή επικρατούσαν και επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες.

