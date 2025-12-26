search
26.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

26.12.2025 10:55

Σέρρες: Τρίτη ημέρα ερευνών για τον διοικητή της Πυροσβεστικής – Τον αναζητούν σε δύσβατα σημεία (video/photos)

serres_exafanisi_new

Ξεκίνησαν στο Μπέλες, με το πρώτο φως της ημέρας, οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Πορροΐων Κωνσταντίνου Γκίνη, ο οποίος αγνοείται από το πρωί της Τρίτης (23/12), όταν κι έφυγε από το σπίτι του.

Οι άσχημες καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν τα drones να καταγράψουμε καθαρές εικόνες, κάτι που αναμένεται να γίνει σήμερα.

Οι έρευνες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του ίδιου όσο και του οχήματός του σε δύσβατα σημεία και σε μια περιοχή που ο ίδιος ήξερε πολύ καλά και ως πυροσβέστης αλλά και ως περιπατητής.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, παίρνουν μέρος ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένος σκύλος, πυροσβέστες, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ (με 10 εθελοντές από το ορειβατικό τμήμα, 2 χειριστές Drone και οχήματα 4χ4), η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής, και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.

Ο 45χρονος έφυγε από το σπίτι του, στο οποίο διαμένει με τη σύζυγο του και τα δύο παιδιά του, προς άγνωστη κατεύθυνση χωρίς το κινητό του και τραπεζικές κάρτες ενώ φορούσε στο χέρι του ένα smartwatch, το οποίο ίσως βοηθήσει στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του 45χρονου ζει ώρες αγωνίας, όπως και συνάδελφοι του αλλά και η τοπική κοινωνία των Σερρών.

