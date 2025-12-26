search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 15:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.12.2025 09:49

Άγιος Δημήτριος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τις βροχές – Καθίζηση 10 μέτρων στο ρέμα της Πικροδάφνης

26.12.2025 09:49
606035607_1302107548613951_7306869907636660512_n

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Άγιος Δημήτριος από την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε την Αττική.

Σε αρκετά σημεία, στο ρέμα της Πικροδάφνης, υπήρξε καθίζηση του δρόμου με αποτέλεσμα οι κάτοικοι που μένουν στο σημείο να μείνουν ξάγρυπνοι όλο το βράδυ, υπό τον φόβο πως θα καταρρεύσει τμήμα του εδάφους που είναι χτισμένα τα σπίτια τους.

Οι βροχές που χτύπησαν την παραμονή των Χριστουγέννων την Αττική, είχαν ως αποτέλεσμα να φουσκώσουν τα νερά του ρέματος της Πικροδάφνης, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο ύψος του Αγίου Δημητρίου.

Τα ορμητικά νερά προκάλεσαν καθίζηση στον δρόμο πάνω από το ρέμα και έτσι σχηματίστηκε γκρεμός βάθους 10 μέτρων.

Το υπόλοιπο τμήμα του δρόμου που δεν έχει γκρεμιστεί, είναι σαθρό και φαίνεται πως δεν αντέχει ούτε το βάρος κάποιου περαστικού.

Οι κάτοικοι αγωνιούν για την κατάσταση του δρόμου μιας και εκεί είναι χτισμένα αρκετά σπίτια.

Ο δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης ζήτησε την κήρυξη του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα οι διαδικασίες αναστήλωσης του δρόμου.

Διαβάστε επίσης

Ροδόπη: Ανήλικος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ύστερα από φωτιά σε σπίτι

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Σε θέσεις μάχης οι αγρότες – Κρίσιμες αποφάσεις των επιτροπών μέσα στο Σαββατοκύριακο (video)

Hellenic Train: Πώς αποζημιώνονται οι επιβάτες του δρομολογίου Αθήνα-Θεσσαλονίκη που ακινητοποιήθηκε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekrixi-syria
ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Έκρηξη σε τζαμί, τουλάχιστον 8 νεκροί και 21 τραυματίες

electric-car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Κινούμαι ηλεκτρικά»: Επέκταση του προγράμματος για τρεις μήνες

tsouvel_123
LIFESTYLE

Ο Τσουβέλας κατέβασε την ανάρτηση για τον Ιησού: «Να σας χαίρεται η μαμά σας»

Vardousia
ΕΛΛΑΔΑ

Άκαρπες μέχρι στιγμής οι έρευνες για τρεις ορειβάτες στα Βαρδούσια – Στις έρευνες drone και σκύλος

ragousis-kontotoli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντύνεται γαμπρός σήμερα ο Ραγκούσης, παντρεύεται με την Μαρίνα Κοντοτόλη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

thodi-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Έφη Θώδη κατά Νίκου Οικονομόπουλου: «Απαράδεκτος, θα τον παρακαλέσω να μην ξαναπεί αυτό το τραγούδι» (Video)

Αντίστροφη μέτρηση για την εξαφάνιση των πολικών αρκούδων - Media
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι πολικές αρκούδες «ξαναγράφουν το DNA τους» για να επιβιώσουν από την υπερθέρμανση της Αρκτικής

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

The Abandons 1
ΣΙΝΕΜΑ

The Abandons: Η σειρά που κερδίζει το κοινό, διχάζει τους κριτικούς και μπορείς να τη δεις όλη σε ένα διήμερο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 15:54
ekrixi-syria
ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Έκρηξη σε τζαμί, τουλάχιστον 8 νεκροί και 21 τραυματίες

electric-car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Κινούμαι ηλεκτρικά»: Επέκταση του προγράμματος για τρεις μήνες

tsouvel_123
LIFESTYLE

Ο Τσουβέλας κατέβασε την ανάρτηση για τον Ιησού: «Να σας χαίρεται η μαμά σας»

1 / 3