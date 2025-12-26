search
26.12.2025 09:06

Τραγωδία στη Ροδόπη: Νεκρός 7χρονος ύστερα από φωτιά σε σπίτι – Σε κρίσιμη κατάσταση το 6χρονο αδελφάκι και ο πατέρας του

26.12.2025 09:06
PIROSVESTIKI-NEW
φωτογραφία αρχείου

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου στο Ρίζωμα Ροδόπης, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του ένα αγοράκι 7 χρονών.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται επίσης το 6χρονο αδελφάκι του και ο πατέρας του.

Στη φωτιά επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και παρέδωσαν τον ανήλικο σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια από τα οποία προκλήθηκε η φωτιά, με το ενδεχόμενο του θερμαντικού που λειτουργούσε να είναι το επικρατέστερο.

