ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 15:20
ΕΛΛΑΔΑ

26.12.2025 08:25

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Σε θέσεις μάχης οι αγρότες – Κρίσιμες αποφάσεις των επιτροπών μέσα στο Σαββατοκύριακο (video)

26.12.2025 08:25
agrotes_new

Μαζικά και αποφασιστικά στα μπλόκα όλης της χώρας παραμένουν οι αγρότες, με χιλιάδες τρακτέρ παρατεταγμένα στις εθνικές οδούς.

Την ίδια ώρα, μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις για τη συνέχιση και πιθανά κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, καθώς όπως επισημαίνουν οι αγρότες, «δεν έχουν λάβει συγκεκριμένα εχέγγυα από την κυβέρνηση» για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65 βρίσκονται παρατεταμένα περίπου 3.000 τρακτέρ, χωρίς ωστόσο να έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

«Η διέλευση των οχημάτων γίνεται κανονικά», τονίζουν, καθώς σε όλες τις εθνικές οδούς έχουν δοθεί στην κυκλοφορία μία ή δύο λωρίδες, επιτρέποντας την ομαλή μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Οι αγρότες πέρασαν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, στήνοντας αυτοσχέδια εορταστικά ρεβεγιόν. Άναψαν φωτιές και, μαζί με τις οικογένειές τους, γιόρτασαν πάνω στις εθνικές οδούς, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας.

Το επόμενο καθοριστικό ραντεβού είναι αύριο, Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, στο μπλόκο της Νίκαιας.

«Η σύσκεψη αυτή είναι προάγγελος της πανελλαδικής σύσκεψης που αναμένεται να γίνει έως την Κυριακή», αναφέρουν οι αγρότες, υπογραμμίζοντας ότι εκεί θα αποφασιστεί αν και πώς θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις.

Η Νίκαια θεωρείται το «βαρόμετρο» του αγροτικού κόσμου, καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας και συγκεντρώνει τον περισσότερο κόσμο.

Στα Μάλγαρα, όπου επίσης προγραμματίζεται σύσκεψη, τα διόδια παραμένουν ανοιχτά και η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς προβλήματα.

Από την πλευρά της κυβέρνησης συνεχίζει να επισημαίνει ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, «τα 16 έχουν διευθετηθεί, τέσσερα βρίσκονται υπό εξέταση, ενώ επτά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν».

Ωστόσο, οι αγρότες επιμένουν πως χρειάζεται ουσιαστικός διάλογος.

1 / 3