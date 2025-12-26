Πώς θα κινηθούν σήμερα, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Με τροποποιημένο πρόγραμμα κινούνται σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, λόγω των εορτών.

Ειδικότερα, τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, καθώς και την 1η και 6η Ιανουαρίου 2026, στα λεωφορεία ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, αλλά και στα τρόλεϊ, εφαρμόζεται πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.

Παράλληλα, στις 2 και 5 Ιανουαρίου 2026 θα ισχύσει έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης για τα ίδια μέσα. Για τις συχνότητες των Μέσων Σταθερής Τροχιάς (Γραμμές Μετρό 1, 2, 3 και Τραμ), οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά από τον σχετικό σύνδεσμο του ΟΑΣΑ.

