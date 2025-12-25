Χαλάνδρι: Σε κρίσιμη κατάσταση διανομέας μετά από τροχαίο ανήμερα των Χριστουγέννων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα των Χριστουγέννων στο Χαλάνδρι, με έναν οδηγό μοτοσικλέτας να δίνει μάχη για τη ζωή του.
Πρόκειται για εργαζόμενο διανομέα, ο οποίος μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 19:10, στον παράδρομο της Αττικής Οδού, στη συμβολή με την οδό Παρνασσού.
Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της.
Διαβάστε επίσης:
Σέρρες: Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος στα Πορόια
Θεσσαλονίκη: Απατεώνες άρπαξαν από 70χρονη λεία σχεδόν μισού εκατ. ευρώ – Υποκρίθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.