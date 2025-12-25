Χαλάνδρι: Σε κρίσιμη κατάσταση διανομέας μετά από τροχαίο ανήμερα των Χριστουγέννων

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα των Χριστουγέννων στο Χαλάνδρι, με έναν οδηγό μοτοσικλέτας να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Πρόκειται για εργαζόμενο διανομέα, ο οποίος μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 19:10, στον παράδρομο της Αττικής Οδού, στη συμβολή με την οδό Παρνασσού.

Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της.

