Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Άρης Μουγκοπέτρος, μετά από μήνυση της συζύγου του η οποία τον κατηγορεί για ενδοοικογενειακή απειλή.
Πληροφορίες κάνουν λόγο για προβλήματα στη σχέση τους και ο μουσικός είχε φύγει από το σπίτι στις 15 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με τη μήνυση της συζύγου του, ο Άρης Μουγκοπέτρος την προσέγγισε την επόμενη ημέρα με συγγενικό του πρόσωπο και άρχισε να την απειλεί.
Σημειώνεται πως ο μουσικός μετέβη σήμερα 25/12, για να υποβάλει μήνυση κατά της συζύγου του στο ΑΤ Τρίπολης για αρπαγή ανηλίκου, αλλά η μήνυση της συζύγου του είχε προηγηθεί, με αποτέλεσμα να συλληφθεί άμεσα.
«Είναι Χριστούγεννα και ήθελα να δω τα παιδιά μου» φέρεται να υποστηρίζει ο ίδιος.
Ο Άρης Μουγκοπέτρος, κρατείται στην ασφάλεια Τρίπολης και στη σύζυγό του δόθηκε panic button από την αστυνομία. Ο μουσικός θα οδηγηθεί αύριο Παρασκευή στον εισαγγελέα.
Διαβάστε επίσης:
Περιστέρι: Επεισοδιακή καταδίωξη 12χρονου και 13χρονου που έκλεψαν μοτοσικλέτα
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Προς νέα κλιμάκωση κατευθύνονται οι αγρότες – Μέσα στις επόμενες μέρες οι αποφάσεις, εν μέσω οργής των πολιτών με την αστυνομία
Εύοσμος: Βίντεο – ντοκουμέντο από την έκρηξη – Προς τα πού κινούνται οι έρευνες της αστυνομίας (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.