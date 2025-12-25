search
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή

aris mougkopetros

Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Άρης Μουγκοπέτρος, μετά από μήνυση της συζύγου του η οποία τον κατηγορεί για ενδοοικογενειακή απειλή.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για προβλήματα στη σχέση τους και ο μουσικός είχε φύγει από το σπίτι στις 15 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τη μήνυση της συζύγου του, ο Άρης Μουγκοπέτρος την προσέγγισε την επόμενη ημέρα με συγγενικό του πρόσωπο και άρχισε να την απειλεί.

Σημειώνεται πως ο μουσικός μετέβη σήμερα 25/12, για να υποβάλει μήνυση κατά της συζύγου του στο ΑΤ Τρίπολης για αρπαγή ανηλίκου, αλλά η μήνυση της συζύγου του είχε προηγηθεί, με αποτέλεσμα να συλληφθεί άμεσα.

«Είναι Χριστούγεννα και ήθελα να δω τα παιδιά μου» φέρεται να υποστηρίζει ο ίδιος. 

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, κρατείται στην ασφάλεια Τρίπολης και στη σύζυγό του δόθηκε panic button από την αστυνομία. Ο μουσικός θα οδηγηθεί αύριο Παρασκευή στον εισαγγελέα.

