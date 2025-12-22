Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας που δρούσε σε Καλαμάτα και Τρίπολη – Πάνω από 200.000 ευρώ τα παράνομα κέρδη τους 

Στην εξάρθρωση κυκλώματος μαστροπείας, που δρούσε σε Καλαμάτα και Τρίπολη, προχώρησαν οι Αρχές, πραγματοποιώντας τρεις συλλήψεις.

Ειδικότερα, από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας συνελήφθησαν τρία μέλη της εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούταν στην κατ’ επάγγελμα μαστροπεία στις προαναφερόμενες περιοχές. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, είναι και ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» της οργάνωσης.

Όπως αποκαλύφθηκε, οι 5 συνολικά δράστες – ανάμεσά τους και μία γυναίκα -, ηλικίας από 41 έως 57 χρόνων, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2025 προωθούσαν στην πορνεία ενήλικες γυναίκες, εκμεταλλευόμενοι τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητά τους.

Στη συνέχεια τα νομιμοποιούσαν, ενώ υπολογίζεται ότι από την εγκληματική τους δράση είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 200.000 ευρώ.

Τι εντόπισαν οι Αρχές κατά την έρευνά τους

Κατά την έρευνα που έγινε στα προαναφερθέντα καταστήματα, αποκαλύφθηκε πως εργάζονταν σε αυτά 9 γυναίκες, εκ των οποίων οι 6 δεν είχαν πιστοποιητικά υγείας και τους επιβλήθηκαν τα σχετικά διοικητικά πρόστιμα.

Παράλληλα, στις έρευνες των Αρχών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 κινητά τηλέφωνα

πλήθος συσκευασιών προφυλακτικών

πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων

απόδειξη ταμειακής μηχανής

το χρηματικό ποσό των 4.892,50 ευρώ

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα-συμμορία, μαστροπεία κατ’ επάγγελμα και εκ κερδοσκοπίας, κατ’ εξακολούθηση προαγωγή άλλων στην πορνεία και εκμετάλλευση των εσόδων της πορνείας άλλων, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

