search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 17:59
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.12.2025 16:22

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας που δρούσε σε Καλαμάτα και Τρίπολη – Πάνω από 200.000 ευρώ τα παράνομα κέρδη τους 

22.12.2025 16:22
kikloma-mastropeias

Στην εξάρθρωση κυκλώματος μαστροπείας, που δρούσε σε Καλαμάτα και Τρίπολη, προχώρησαν οι Αρχές, πραγματοποιώντας τρεις συλλήψεις

Ειδικότερα, από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας συνελήφθησαν τρία μέλη της εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούταν στην κατ’ επάγγελμα μαστροπεία στις προαναφερόμενες περιοχές. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, είναι και ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» της οργάνωσης

Όπως αποκαλύφθηκε, οι 5 συνολικά δράστες – ανάμεσά τους και μία γυναίκα -, ηλικίας από 41 έως 57 χρόνων, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2025 προωθούσαν στην πορνεία ενήλικες γυναίκες, εκμεταλλευόμενοι τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητά τους

Στη συνέχεια τα νομιμοποιούσαν, ενώ υπολογίζεται ότι από την εγκληματική τους δράση είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 200.000 ευρώ.

Τι εντόπισαν οι Αρχές κατά την έρευνά τους

Κατά την έρευνα που έγινε στα προαναφερθέντα καταστήματα, αποκαλύφθηκε πως εργάζονταν σε αυτά 9 γυναίκες, εκ των οποίων οι 6 δεν είχαν πιστοποιητικά υγείας και τους επιβλήθηκαν τα σχετικά διοικητικά πρόστιμα.

Παράλληλα, στις έρευνες των Αρχών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 3 κινητά τηλέφωνα
  • πλήθος συσκευασιών προφυλακτικών
  • πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων
  • απόδειξη ταμειακής μηχανής
  • το χρηματικό ποσό των 4.892,50 ευρώ

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα-συμμορία, μαστροπεία κατ’ επάγγελμα και εκ κερδοσκοπίας, κατ’ εξακολούθηση προαγωγή άλλων στην πορνεία και εκμετάλλευση των εσόδων της πορνείας άλλων, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.  

Διαβάστε επίσης:

Στο μνημείο των Τεμπών οι αγρότες – Παρέταξαν συμβολικά τα τρακτέρ τους τιμώντας τα 57 θύματα

Ξεκίνησαν να καταγράφουν παραβάσεις οι έξυπνες κάμερες – Πότε αναμένονται τα πρώτα ραβασάκια – Πώς θα γίνονται οι ενστάσεις

Ποιο ελληνικό χριστουγεννιάτικο γλυκό αναδείχθηκε το καλύτερο στον κόσμο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
greenland
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό επεισόδιο με το «καλημέρα» της τοποθέτησης ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ στη Γροιλανδία

korinthos fotia ix – new
ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Αθηνών – Κορίνθου: Λαμπάδιασε αγροτικό αυτοκίνητο – Ισχυρές εκρήξεις – Σώοι οι επιβαίνοντες (Photos/Video)

ukraine-valtos-34
ΚΟΣΜΟΣ

«Αργή πρόοδος» στις συνομιλίες για το ουκρανικό – Ευρωπαϊκό σαμποτάζ καταγγέλλει η Μόσχα

tileorasi
MEDIA

«Αχτύπητος» και αυτή την Παρασκευή (19/12) ήταν ο Alpha σε τηλεθέαση

tsoukalas pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Την ώρα που τα θύματα των Τεμπών και οι αγρότες δίνουν τον αγώνα τους, δύο έλεγχοι σε δύο ημέρες μπορεί να γεννήσουν ερωτήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

tebi_distixima
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 17:57
greenland
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό επεισόδιο με το «καλημέρα» της τοποθέτησης ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ στη Γροιλανδία

korinthos fotia ix – new
ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Αθηνών – Κορίνθου: Λαμπάδιασε αγροτικό αυτοκίνητο – Ισχυρές εκρήξεις – Σώοι οι επιβαίνοντες (Photos/Video)

ukraine-valtos-34
ΚΟΣΜΟΣ

«Αργή πρόοδος» στις συνομιλίες για το ουκρανικό – Ευρωπαϊκό σαμποτάζ καταγγέλλει η Μόσχα

1 / 3