Στο μνημείο των Τεμπών οι αγρότες – Παρέταξαν συμβολικά τα τρακτέρ τους τιμώντας τα 57 θύματα

Στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών έφτασαν νωρίτερα οι αγρότες μετά τον αποκλεισμό της σήραγγας, αποτίοντας φόρο τιμής στους 57 νεκρούς που σκοτώθηκαν σε αυτό το σημείο, πριν από δύο χρόνια και 10 μήνες.

Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας παρέταξαν τα τρακτέρ τους μπροστά από το μνημείο, τιμώντας τα 57 θύματα, όπως μεταδίδει το thesspost.gr.

Είναι μια κίνηση που έχουν κάνει και στο παρελθόν, δείχνοντας για μια ακόμη φορά τη στήριξή τους στον αγώνα των συγγενών για δικαίωση.

Άλλωστε, την περασμένη Παρασκευή διευκόλυναν τη διέλευση των συγγενών από τα μπλόκα για να παραστούν στη δίκη με τα βίντεο της αμαξοιστοιχίας.

«Εδώ έγινε ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα για το οποίο οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο προειδοποιούσαν και επιβεβαιώθηκαν με τον τραγικότερο τρόπο. Γιατί ο λαός είναι αντιμέτωπος με την πολιτική που ζυγίζει την ζωή μας με βάση τα κέρδη των λίγων και δεν διστάζει να την παίξει κορώνα γράμματα», είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Χατζής, εκ μέρους της συντονιστικής Επιτροπής μπλόκου Νίκαιας.

Με τον Γιάννη Τσιούτρα, εκ μέρους του μπλόκου του Ε – 65 να προσθέτει πως «με τον αγώνα μας ανοίγουμε τον δρόμο στην πάλη όλου του λαού για να βρει το οξυγόνο του. Παλεύουμε ενάντια στην συγκάλυψη του εγκλήματος και στην πολιτική που γεννά νέα Τέμπη, νέα εγκλήματα απέναντι στην επιβίωση μας. Συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι τέλους».

Ακολούθως τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στο σημείο από τους αγρότες που βροντοφώναξαν «Αθάνατοι» για τα θύματα.

