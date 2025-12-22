Ποιο ελληνικό χριστουγεννιάτικο γλυκό αναδείχθηκε το καλύτερο στον κόσμο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Έχει κονταροχτυπηθεί και κερδίσει αρκετές φορές το… αντίπαλο δέος που είναι ο κουραμπιές. Βγαίνει, ωστόσο, νικητής και μάλιστα, σε πολλές κατηγορίες.
Ο λόγος, φυσικά, για το μελομακάρονο που αυτή τη φορά αναμετρήθηκε για το γιορτινό γλυκό με τις λιγότερες θερμίδες και βγήκε για ακόμα μια φορά νικητής!
Σύμφωνα με μια νέα λίστα της διεθνούς γευστικής πλατφόρμας του Taste Atlas, τα μελομακάρονα τιτλοφορούνται τα «καλύτερα μπισκότα του κόσμου», ενώ αναφέρονται ως το παραδοσιακό ελληνικό χριστουγεννιάτικο γλυκό που φιγουράρει στο νούμερο ένα της λίστας ανάμεσα σε εκατό γλυκίσματα από ολόκληρο τον πλανήτη.
Ακολουθούν τα γλυκίσματα που βρέθηκαν στις επόμενες τέσσερις θέσεις της λίστας του Taste Atlas:
Διαβάστε επίσης:
Αλεξανδρούπολη: Στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό ο παππούς του 3χρονου που πέθανε από ασιτία – Έσπασαν το σπίτι της οικογένειας (video)
Θρίλερ στην Αργολίδα: Εντοπίστηκε πτώμα σε αποθήκη μετά από φωτιά
Ασλανίδης «αδειάζει» Καρυστιανού: Να παραιτηθεί από πρόεδρος του συλλόγου, «έπεσε στην παγίδα των δημοσκοπήσεων» (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.