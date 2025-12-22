Ποιο ελληνικό χριστουγεννιάτικο γλυκό αναδείχθηκε το καλύτερο στον κόσμο

Έχει κονταροχτυπηθεί και κερδίσει αρκετές φορές το… αντίπαλο δέος που είναι ο κουραμπιές. Βγαίνει, ωστόσο, νικητής και μάλιστα, σε πολλές κατηγορίες.

Ο λόγος, φυσικά, για το μελομακάρονο που αυτή τη φορά αναμετρήθηκε για το γιορτινό γλυκό με τις λιγότερες θερμίδες και βγήκε για ακόμα μια φορά νικητής!

Σύμφωνα με μια νέα λίστα της διεθνούς γευστικής πλατφόρμας του Taste Atlas, τα μελομακάρονα τιτλοφορούνται τα «καλύτερα μπισκότα του κόσμου», ενώ αναφέρονται ως το παραδοσιακό ελληνικό χριστουγεννιάτικο γλυκό που φιγουράρει στο νούμερο ένα της λίστας ανάμεσα σε εκατό γλυκίσματα από ολόκληρο τον πλανήτη.

Ακολουθούν τα γλυκίσματα που βρέθηκαν στις επόμενες τέσσερις θέσεις της λίστας του Taste Atlas:

Makroud el louse, Αλγερία: «Μπισκότα χωρίς αλεύρι, που αποτελούνται από αμύγδαλα, αυγά, ζάχαρη και νερό από άνθη πορτοκαλιάς. Ψήνονται μέχρι να ροδίσουν ελαφρώς και μετά πασπαλίζονται με ζάχαρη άχνη, έως να καλυφθούν εντελώς».

Alfajores, Αργεντινή: Γεμιστά μπισκότα, με dulce de leche ανάμεσα, που κατόπιν καλύπτονται με μια στρώση σοκολάτας ή πασπαλίζονται με ζάχαρη άχνη. Άλλωστε και το όνομά τους, που προέρχεται από την αραβική λέξη al-hasú, σημαίνει «γεμιστός». Σήμερα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική, όπου όμως έφτασαν με τους Ισπανούς κονκισταδόρες.

Stroopwafel, Ολλανδία: «Αυτά τα νόστιμα μπισκότα περιλαμβάνουν μια πολύ λεπτή στρώση από σιρόπι, ζάχαρη, βούτυρο και κανέλα, ανάμεσα σε δύο λεπτές γκοφρέτες. Επινοήθηκαν στα τέλη του 18ου αιώνα στην πόλη Γκούντα. Παραδοσιακά, συνοδεύουν τον καφέ ή το τσάι – είναι μάλιστα έθιμο να τοποθετείς ένα στο χείλος του φλιτζανιού και να το αφήνεις για λίγα λεπτά πάνω από τον ατμό, ώστε να ζεσταθεί και να μαλακώσει το σιρόπι στο εσωτερικό».

Petticoat Tails, Σκωτία: Ονομάζονται «η ουρά του μισοφοριού» καθώς το σχήμα τους θυμίζει ένα κομμάτι ύφασμα που χρησιμοποιούσαν για να διακοσμήσουν το ένδυμα του 16ου αιώνα που αγαπούσε ιδιαίτερα η βασίλισσα Μαρία της Σκωτίας, όπως και τα εν λόγω βουτυράτα shortbreads.

