22.12.2025 14:35

Ποιο ελληνικό χριστουγεννιάτικο γλυκό αναδείχθηκε το καλύτερο στον κόσμο

22.12.2025 14:35
christougenna-glika-new

Έχει κονταροχτυπηθεί και κερδίσει αρκετές φορές το… αντίπαλο δέος που είναι ο κουραμπιές. Βγαίνει, ωστόσο, νικητής και μάλιστα, σε πολλές κατηγορίες.

Ο λόγος, φυσικά, για το μελομακάρονο που αυτή τη φορά αναμετρήθηκε για το γιορτινό γλυκό με τις λιγότερες θερμίδες και βγήκε για ακόμα μια φορά νικητής!

Σύμφωνα με μια νέα λίστα της διεθνούς γευστικής πλατφόρμας του Taste Atlas, τα μελομακάρονα τιτλοφορούνται τα «καλύτερα μπισκότα του κόσμου», ενώ αναφέρονται ως το παραδοσιακό ελληνικό χριστουγεννιάτικο γλυκό που φιγουράρει στο νούμερο ένα της λίστας ανάμεσα σε εκατό γλυκίσματα από ολόκληρο τον πλανήτη.

Ακολουθούν τα γλυκίσματα που βρέθηκαν στις επόμενες τέσσερις θέσεις της λίστας του Taste Atlas:

  • Makroud el louse, Αλγερία: «Μπισκότα χωρίς αλεύρι, που αποτελούνται από αμύγδαλα, αυγά, ζάχαρη και νερό από άνθη πορτοκαλιάς. Ψήνονται μέχρι να ροδίσουν ελαφρώς και μετά πασπαλίζονται με ζάχαρη άχνη, έως να καλυφθούν εντελώς».
  • Alfajores, Αργεντινή: Γεμιστά μπισκότα, με dulce de leche ανάμεσα, που κατόπιν καλύπτονται με μια στρώση σοκολάτας ή πασπαλίζονται με ζάχαρη άχνη. Άλλωστε και το όνομά τους, που προέρχεται από την αραβική λέξη al-hasú, σημαίνει «γεμιστός». Σήμερα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική, όπου όμως έφτασαν με τους Ισπανούς κονκισταδόρες.
  • Stroopwafel, Ολλανδία: «Αυτά τα νόστιμα μπισκότα περιλαμβάνουν μια πολύ λεπτή στρώση από σιρόπι, ζάχαρη, βούτυρο και κανέλα, ανάμεσα σε δύο λεπτές γκοφρέτες. Επινοήθηκαν στα τέλη του 18ου αιώνα στην πόλη Γκούντα. Παραδοσιακά, συνοδεύουν τον καφέ ή το τσάι – είναι μάλιστα έθιμο να τοποθετείς ένα στο χείλος του φλιτζανιού και να το αφήνεις για λίγα λεπτά πάνω από τον ατμό, ώστε να ζεσταθεί και να μαλακώσει το σιρόπι στο εσωτερικό».
  • Petticoat Tails, Σκωτία: Ονομάζονται «η ουρά του μισοφοριού» καθώς το σχήμα τους θυμίζει ένα κομμάτι ύφασμα που χρησιμοποιούσαν για να διακοσμήσουν το ένδυμα του 16ου αιώνα που αγαπούσε ιδιαίτερα η βασίλισσα Μαρία της Σκωτίας, όπως και τα εν λόγω βουτυράτα shortbreads.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Ιταλία «έριξε» στην Apple πρόστιμο περίπου 100 εκατ. ευρώ για παραβίαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια γενική γραμματεία για τον Ν. Μαραβέγια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BYD φέρνει το πιο προσιτό plug-in hybrid της αγοράς στην Ευρώπη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακοινώθηκαν οι νέοι γ.γ. των υπουργείων – Ποιοι παραιτούνται, ποιοι αναλαμβάνουν

ΥΓΕΙΑ

Γιορτές με σακχαρώδη διαβήτη: Διατροφικά tips για απόλαυση με έλεγχο

LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

