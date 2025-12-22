search
ΕΛΛΑΔΑ

22.12.2025 12:48

Θρίλερ στην Αργολίδα: Εντοπίστηκε πτώμα σε αποθήκη μετά από φωτιά

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, μετά τον εντοπισμό ενός πτώματος άνδρα σε αποθήκη που ξέσπασε φωτιά κάτω από άγνωστες συνθήκες, σε χωριό της Αργολίδας, το πρωί της Κυριακής (21/12).

Το γεγονός δημιουργεί ερωτηματικά, αφού σύμφωνα ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η εν λόγω φωτιά «είχε κατασβεσθεί προ αφίξεως της Πυροσβεστικής».

Σύμφωνα με το patrisnews, η φωτιά ξέσπασε το πρωί στο Κουρτάκι της Αργολίδας. Η Πυροσβεστική η οποία κλήθηκε για εστία στην εν λόγω περιοχή και συγκεκριμένα σε αποθηκευτικό χώρο, βρέθηκε μπροστά στο μακάβριο θέαμα.

Διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

