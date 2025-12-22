search
22.12.2025 11:51

Ασλανίδης «αδειάζει» Καρυστιανού: Να παραιτηθεί από πρόεδρος του συλλόγου, «έπεσε στην παγίδα των δημοσκοπήσεων» (Video)

karystianou_aslanidis

Σφοδρή επίθεση στην Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε ο Παύλος Ασλανίδης, με αφορμή τις πιο πολιτικές παρεμβάσεις που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα και τις υπόνοιες ότι θα προχωρήσει/συμμετάσχει σε σχηματισμό νέου κόμματος.

Ο Π. Ασλανίδης, σε συνέντευξη που έδωσε στην Naftemporiki TV, (απόσπασμα της οποίος προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή Το Πρωινό), ανέφερε πως φούσκωσαν τα μυαλά της Μαρίας Καρυστιανού και δεν έμεινε πιστή σε αυτό που συμφώνησαν, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου του συλλόγου συγγενών θυμάτων της τραγωδίας τωβν Τεμπών, αλλά και λέγοντας ότι οι υπόλοιποι συγγενείς ασχολούνται με τις εκταφές των σορών των παιδιών τους και όχι με κόμματα και φορείς.

«Δεν έπρεπε αυτή τη στιγμή να κάνει αυτήν την κίνηση. Τρέχουμε για τα δικαστικά, με τις τους τεχνικούς συμβούλους, έχουμε μπροστά μας τις εκταφές των παιδιών, αυτά είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν όχι αν θα κάνουμε κόμματα η φορείς», είπε ο Π. Ασλανίδης.

Σημείωσε, δε, ότι «είναι ηθικό το θέμα, πρέπει να παραιτηθεί. Δυστυχώς η Μαρία έπεσε στην παγίδα των δημοσκοπήσεων. Όταν μία απλή πολίτης ξαφνικά μπαίνει σε δημοσκοπήσεις με πρώην πρωθυπουργός όπως Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα, την πλησιάζουν επικοινωνιολόγοι κλπ, της φορτώνουν τα μυαλά. Δυστυχώς φούσκωσαν τα μυαλά της και δεν έμεινε πιστή σε αυτό που είπαμε».

