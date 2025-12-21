Καρυστιανού: «Το κίνημα οργανώνεται» – Επιτροπή «σοφών» εργάζεται για τη σωτηρία της χώρας

Την ύπαρξη μιας συλλογικής πολιτικής πρωτοβουλίας -την οποία απέφυγε να συνδέσει με τα παραδοσιακά μοντέλα κομματικής οργάνωσης- επιβεβαίωσε η Μαρία Καρυστιανού στην ειδική επετειακή έκδοση για τα 13 χρόνια της «Εφημερίδας των Συντακτών».

Η μητέρα της Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, εξήγησε πως το τελευταίο διάστημα έχει δεχθεί πλήθος μηνυμάτων από πολίτες, που ζητούν να οργανωθεί κάτι συλλογικό και να υπάρξει συνέχεια στον αγώνα της. «Πάρα πολλοί άνθρωποι μου έχουν στείλει μήνυμα με σκοπό να οργανωθεί κάτι συλλογικό. Όλοι μου λένε: “Μην σταματήσετε, προχωρήστε, είμαστε μαζί σας και, αν μπορείτε, να το πάτε και ένα βήμα παραπέρα”», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Αυτό που δημιουργείται θα είναι εντελώς διαφορετικό»

Σύμφωνα με τη Μαρία Καρυστιανού, η ανταπόκριση αυτή φανερώνει ξεκάθαρα την ανάγκη της κοινωνίας καθώς και τη βαθιά έλλειψη εμπιστοσύνης στο υπάρχον πολιτικό σύστημα. «Και μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ», τονίζει, εξηγώντας ότι ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο δεν επιθυμεί η πρωτοβουλία αυτή να ονομαστεί κόμμα.

Σημειώνει μάλιστα πως ο όρος παραπέμπει στο παλιό πολιτικό σύστημα, από το οποίο θέλει να αποστασιοποιηθεί. «Αυτό που δημιουργείται θα είναι εντελώς διαφορετικό», υπογραμμίζει, σημειώνοντας πως μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει αποφασιστεί η τελική μορφή του εγχειρήματος. «Δεν έχω σκεφτεί τι μορφή θα έχει το κίνημα. Δε βιάζομαι να το χαρακτηρίσω τώρα», αναφέρει, σημειώνοντας ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι ήδη γίνεται οργανωμένη δουλειά σε θεματικό επίπεδο. Όπως λέει, «το κίνημα οργανώνεται» και αυτή την περίοδο εργάζεται μια επιτροπή «σοφών» -όπως τους χαρακτηρίζει- για τη σωτηρία της χώρας, με εξειδικευμένη ενασχόληση σε κρίσιμους τομείς, όπως τα οικονομικά, η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, η παιδεία και η υγεία.

Τέλος επισημαίνει ότι το στοιχείο που, κατά τη γνώμη της, διαφοροποιεί αυτή την προσπάθεια είναι οι αξίες που τη συνοδεύουν. «Αυτό που χαρακτηρίζει αυτόν τον αγώνα και αυτή την προσπάθεια είναι η ανιδιοτέλεια, η καθαρότητα και η ειλικρίνεια», τονίζει.

