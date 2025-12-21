search
21.12.2025 09:20

Ανοιχτά εμπορικά, σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία σήμερα Κυριακή – Εορταστικά ωράρια λειτουργίας

21.12.2025 09:20
katastimata_ermou

Ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου.

Η αγορά κινείται σε αυξημένους ρυθμούς, καθώς πρόκειται για μία από τις λίγες Κυριακές μέσα στο έτος όπου η λειτουργία των καταστημάτων είναι κανονική.

Το ωράριο, ωστόσο, δεν είναι ενιαίο, καθώς διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του καταστήματος και την περιοχή.

Τα μαγαζιά λιανικής λειτουργούν 11:00 – 18:00

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

  • The Mall Athens: 11:00 – 20:00
  • Metro Mall: 11:00 – 20:00
  • Attica: 11:00 – 20:00
  • McArthurGlen: 11:00 – 20:00
  • Smart Park: 11:00 – 20:00
  • Golden Hall: 11:00 – 20:00

Τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά, με διαφοροποιήσεις ανά αλυσίδα και περιοχή:

  • ΑΒ Βασιλόπουλος: Ανοιχτά 11:00 – 20:00, ενώ σε πλήρη λειτουργία είναι τα AB Shop & Go (mini market), πολλά από τα οποία μένουν ανοιχτά έως αργά.
  • Σκλαβενίτης: Ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ 11:00 – 20:00
  • Μασούτης: Ανοιχτά καταστήματα από 11:00 έως 16:00.
  • My Market: Ανοιχτά καταστήματα με ωράριο 11:00 – 16:00.
  • Market In: Ανοιχτά κανονικά σήμερα.
  • Lidl: Ανοιχτά καταστήματα, ανάλογα με την τοποθεσία.
  • ΚΡΗΤΙΚΟΣ: Ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα, ανά περιοχή.

Ανοιχτά παραμένουν επίσης μίνι μάρκετ, παντοπωλεία, περίπτερα, φούρνοι και ζαχαροπλαστεία, καλύπτοντας τις άμεσες ανάγκες των καταναλωτών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

