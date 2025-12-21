Ανοιχτά εμπορικά, σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία σήμερα Κυριακή – Εορταστικά ωράρια λειτουργίας

Ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου.

Η αγορά κινείται σε αυξημένους ρυθμούς, καθώς πρόκειται για μία από τις λίγες Κυριακές μέσα στο έτος όπου η λειτουργία των καταστημάτων είναι κανονική.

Το ωράριο, ωστόσο, δεν είναι ενιαίο, καθώς διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του καταστήματος και την περιοχή.

Τα μαγαζιά λιανικής λειτουργούν 11:00 – 18:00

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

The Mall Athens: 11:00 – 20:00

Metro Mall: 11:00 – 20:00

Attica: 11:00 – 20:00

McArthurGlen: 11:00 – 20:00

Smart Park: 11:00 – 20:00

Golden Hall: 11:00 – 20:00

Τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά, με διαφοροποιήσεις ανά αλυσίδα και περιοχή:

ΑΒ Βασιλόπουλος : Ανοιχτά 11:00 – 20:00, ενώ σε πλήρη λειτουργία είναι τα AB Shop & Go (mini market), πολλά από τα οποία μένουν ανοιχτά έως αργά.

: Ανοιχτά 11:00 – 20:00, ενώ σε πλήρη λειτουργία είναι τα AB Shop & Go (mini market), πολλά από τα οποία μένουν ανοιχτά έως αργά. Σκλαβενίτης : Ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ 11:00 – 20:00

: Ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ 11:00 – 20:00 Μασούτης : Ανοιχτά καταστήματα από 11:00 έως 16:00.

: Ανοιχτά καταστήματα από 11:00 έως 16:00. My Market : Ανοιχτά καταστήματα με ωράριο 11:00 – 16:00.

: Ανοιχτά καταστήματα με ωράριο 11:00 – 16:00. Market In : Ανοιχτά κανονικά σήμερα.

: Ανοιχτά κανονικά σήμερα. Lidl : Ανοιχτά καταστήματα, ανάλογα με την τοποθεσία.

: Ανοιχτά καταστήματα, ανάλογα με την τοποθεσία. ΚΡΗΤΙΚΟΣ: Ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα, ανά περιοχή.

Ανοιχτά παραμένουν επίσης μίνι μάρκετ, παντοπωλεία, περίπτερα, φούρνοι και ζαχαροπλαστεία, καλύπτοντας τις άμεσες ανάγκες των καταναλωτών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Διαβάστε επίσης:

Νέο Ψυχικό: 4 συλλήψεις για παράνομες υπηρεσίες στάθμευσης

Ανοίγουν ξανά τα διόδια οι αγρότες – Νέα γενική συνέλευση, στη Λάρισα, το μεσημέρι

Καιρός: «Καλά Χριστούγεννα» με βροχές και χιόνια -Πού αναμένονται βροχές σήμερα