Ανοιχτά εμπορικά, σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία σήμερα Κυριακή – Εορταστικά ωράρια λειτουργίας

Ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου.
Η αγορά κινείται σε αυξημένους ρυθμούς, καθώς πρόκειται για μία από τις λίγες Κυριακές μέσα στο έτος όπου η λειτουργία των καταστημάτων είναι κανονική.
Το ωράριο, ωστόσο, δεν είναι ενιαίο, καθώς διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του καταστήματος και την περιοχή.
Τα μαγαζιά λιανικής λειτουργούν 11:00 – 18:00
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά, με διαφοροποιήσεις ανά αλυσίδα και περιοχή:
Ανοιχτά παραμένουν επίσης μίνι μάρκετ, παντοπωλεία, περίπτερα, φούρνοι και ζαχαροπλαστεία, καλύπτοντας τις άμεσες ανάγκες των καταναλωτών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
