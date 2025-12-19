search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 12:08
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.12.2025 10:26

Πάρκο υγείας στο Ελληνικό από τη LAMDA Development και τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών

19.12.2025 10:26
elliniko_parko_ygeias_new

Tη στρατηγική τους συνεργασία για την ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου και πρωτοποριακού Healthcare Park ανακοίνωσαν η LAMDA Development και ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Το έργο θα αναπτυχθεί βάσει διεθνών προδιαγραφών, σε προνομιακή τοποθεσία και θα βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το εμπορικό κέντρο The Ellinikon Mall.

Η LAMDA Development, μέσω της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε., θα αναλάβει την ανάπτυξη και κατασκευή του έργου, το οποίο θα μισθωθεί στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών για αρχική περίοδο 10 ετών, με δυνατότητα παράτασης. Η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη ενός αυτοτελούς και λειτουργικά ανεξάρτητου κτηριακού συγκροτήματος, με ανωδομή συνολικής επιφάνειας περίπου 6.000 τ.μ., η ολοκλήρωση του οποίου προβλέπεται έως το τέλος του 2028.

Στο πρότυπο Healthcare Park θα αναπτυχθεί ένα ευρύ φάσμα ποιοτικά κορυφαίων και καινοτόμων υπηρεσιών υγείας και ευεξίας, με κεντρικό ρόλο την δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου Μακροζωίας και Αντιγήρανσης (Longevity and Anti-aging Center), το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα της συνολικής ανάπτυξης.

Το Κέντρο θα ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες διεθνείς πρακτικές και επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής, με έμφαση στην πρόληψη, την εξατομικευμένη φροντίδα υγείας και την ολιστική προσέγγιση της ευεξίας, ανταποκρινόμενο στη διαρκώς αυξανόμενη διεθνώς ζήτηση για ποιοτικές υπηρεσίες υγιούς γήρανσης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Παράλληλα το Healthcare Park θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τη διενέργεια διαγνωστικών και ιατρικών εξετάσεων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών επειγόντων περιστατικών σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών του Ελληνικού.
  • Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας σε τομείς όπως της Οφθαλμολογίας, της Δερματολογίας, της Πλαστικής Χειρουργικής, κ.ά.

Διαβάστε επίσης:

ΕΟΔΥ: Ήρθε και στην Ελλάδα η σούπερ γρίπη – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής: Προσοχή στις παραπλανητικές διαφημίσεις για τα εμφυτεύματα δοντιών

Πώς θα εξελισσόταν μία πανδημία της γρίπης των πτηνών; Το κρίσιμο χρονικό «παράθυρο» για παρεμβάσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mazonakis-giorgos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειας μετά τη μήνυση σε βάρος του τραγουδιστή (Video)

fever_child_new
ΥΓΕΙΑ

Πυρετικοί σπασμοί στα παιδιά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

kannavi
ΚΟΣΜΟΣ

Και ξαφνικά ο Τραμπ «αγάπησε»… την κάνναβη

tiktok_logo
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

TikTok U.S: Πώς η πλατφόρμα θα συνεχίσει να λειτουργεί στις ΗΠΑ – Η κοινοπραξία, οι έλεγχοι και ο φίλος του Τραμπ

alpha-bank_1912_1920-1080_new
BUSINESS

Alpha Bank: Συμφωνία με Universal Life και Altius στην Κύπρο – Δημιουργεί έναν από τους 3 μεγαλύτερους ομίλους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

alzheimer
ΥΓΕΙΑ

Η άσκηση «ασπίδα προστασίας» του εγκεφάλου: Πώς η φυσική δραστηριότητα προστατεύει τη μνήμη μας ως τα βαθιά γεράματα

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

paparizou-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Τάκης Ζαχαράτος και Έλενα Παπαρίζου: «The Velvet Night» στο NOX - The Cabaret Edition

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 12:08
mazonakis-giorgos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειας μετά τη μήνυση σε βάρος του τραγουδιστή (Video)

fever_child_new
ΥΓΕΙΑ

Πυρετικοί σπασμοί στα παιδιά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

kannavi
ΚΟΣΜΟΣ

Και ξαφνικά ο Τραμπ «αγάπησε»… την κάνναβη

1 / 3