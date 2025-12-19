Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής: Προσοχή στις παραπλανητικές διαφημίσεις για τα εμφυτεύματα δοντιών

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής ενημερώνει τους πολίτες για την ολοένα και αυξανόμενη εμφάνιση διαφημιστικών καταχωρήσεων, που αφορούν σε οδοντιατρικές υπηρεσίες, ιδίως ως προς την τοποθέτηση εμφυτευμάτων αλλά και δωρεάν τοποθέτηση εμφυτευμάτων μέσω ΕΟΠΥΥ, οι οποίες δημιουργούν κίνδυνο σύγχυσης και παραπλάνησης του κοινού.

Ο Σύλλογος ενημερώνει ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τη δαπάνη για τα εμφυτεύματα δοντιών, όποτε οι πολίτες θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί σε καταχωρήσεις που προβάλλουν εύκολες ή χαμηλού κόστους λύσεις και να εμπιστεύονται τον οδοντίατρό τους.

Η σύγχρονη τάση για επιθετικό μάρκετινγκ στην οδοντιατρική τείνει να παρουσιάζει τα εμφυτεύματα ως μια εύκολη και άμεση διαδικασία ρουτίνας. Αυτή η υπεραπλούστευση αποκρύπτει την υψηλή χειρουργική δυσκολία και τους πιθανούς κινδύνους, δημιουργώντας στους ασθενείς μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας για μια παρέμβαση που απαιτεί βαθιά γνώση και εμπειρία. Διαπιστώνεται μια συστηματική προσπάθεια εμπορευματοποίησης σύνθετων οδοντιατρικών θεραπειών, όπου τα εμφυτεύματα «σερβίρονται» ως μια γρήγορη και εφαρμόσιμη για όλους λύση. Η προσέγγιση αυτή αποπροσανατολίζει το κοινό, παρουσιάζοντας μια απαιτητική ιατρική πράξη ως ένα απλό καταναλωτικό προϊόν, αγνοώντας τις ιδιαιτερότητες της κάθε κλινικής περίπτωσης

Η τοποθέτηση εμφυτευμάτων αποτελεί πράξη αυξημένης οδοντιατρικής ευθύνης για τη διενέργεια της οποίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σειρά παραμέτρων που διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή.

Οι ασθενείς, μετά τον πλήρη κλινικό και ακτινολογικό έλεγχο τους και τη σχετική οδοντιατρική διάγνωση οφείλουν να ενημερώνονται για τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις συνέπειες της προτεινόμενης ή ενδεδειγμένης θεραπευτικής αγωγής ή τις εναλλακτικές μορφές θεραπείας, για τους τυχόν κινδύνους και τα διάφορα προληπτικά και μεταθεραπευτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, καθώς επίσης και για την διάρκεια και συνολικό κόστος της θεραπείας.

Οι «γρήγορες» λύσεις της άμεσης φόρτισης εμφυτευμάτων δεν είναι πάντα ενδεδειγμένες ή ασφαλείς για όλους τους ασθενείς. Η επιλογή ή μη εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της κατάστασης κάθε ασθενούς.

