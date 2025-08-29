Νέος «κόλαφος» από την Eurostat: Ένας στους τέσσερις Έλληνες δεν κάλυψε οδοντιατρικές ανάγκες του το 2024

Νέα έρευνα της Eurostat αποκαλύπτει τη γύμνια του συστήματος υγείας στην Ελλάδα, καθώς μετά τις ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες, τώρα η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ ανακηρύσσει την Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες του πληθυσμού της.

Συγκεκριμένα, το 2024, το 6,3% των ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω στην ΕΕ που χρειάζονταν οδοντιατρική περίθαλψη ανέφεραν ότι δεν μπόρεσαν να την λάβουν λόγω οικονομικών λόγων, μεγάλων λιστών αναμονής ή απόστασης από τους οδοντιάτρους. Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το ποσοστό των ατόμων με ανεκπλήρωτες ανάγκες οδοντιατρικής περίθαλψης ήταν υψηλότερο στην Ελλάδα (27,1%), τη Λετονία (16,5%) και τη Ρουμανία (16,2 %). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Μάλτα (0,4%), τη Γερμανία (0,9%) και την Κροατία (1,1%).

Ακόμα χειρότερα, τα στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και δήλωσαν ότι δεν κάλυψαν τις ανάγκες τους για οδοντιατρική περίθαλψη το 2024 ήταν σημαντικά υψηλότερο, 13,7%, από το ποσοστό των ατόμων που δεν διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας, 5,1 %. Παρόμοια τάση παρατηρήθηκε σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Οι σημαντικότερες διαφορές στην αναφορά ανεκπλήρωτων αναγκών για οδοντιατρική περίθαλψη παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία, όπου το 43,5% των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ανέφεραν τέτοιες ανεκπλήρωτες ανάγκες, σε σύγκριση με το 12,6% των ατόμων που δεν διατρέχουν κίνδυνο, μια διαφορά 30,9 ποσοστιαίων μονάδων και στην Ελλάδα, όπου το 52,8% των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ανέφεραν ανεκπλήρωτες ανάγκες οδοντιατρικής περίθαλψης, σε σύγκριση με το 22,7% των ατόμων που δεν διατρέχουν κίνδυνο, με διαφορά 30,1 π.μ.

Μεγάλες διαφορές παρατηρήθηκαν επίσης στη Λετονία (24,5 π.μ.) και την Πορτογαλία (20,5 π.μ.). Αντίθετα, η Γερμανία (1,3 π.μ.), η Μάλτα (1,5 π.μ.) και η Πολωνία (1,7 π.μ.) κατέγραψαν τις μικρότερες διαφορές μεταξύ των ποσοστών των ανεκπλήρωτων αναγκών οδοντιατρικής περίθαλψης μεταξύ των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και εκείνων που δεν διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας.

