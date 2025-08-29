search
29.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

29.08.2025

Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια και θα λειτουργήσουν από φέτος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Εκδόθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δια του αρμοδίου Υφυπουργού κ. Νίκου Παπαϊωάννου, τέσσερις αποφάσεις έγκρισης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας επί κατατεθειμένων αιτήσεων για λειτουργία κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2025-2026 μη – κρατικών Πανεπιστημίων υπό τη νομική μορφή Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.), κατόπιν της λήψης σύμφωνης γνώμης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Ειδικώς, για τα μητρικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λήφθηκε αρμοδίως και η γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές που τέθηκαν από την ΕΘ.Α.Α.Ε. όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας, την εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του μητρικού ιδρύματος, την επάρκεια στελέχωσης σε ακαδημαϊκό και διοικητικό/τεχνικό προσωπικό, την πληρότητα των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την καταλληλόλητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και την επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους.

Αντίστοιχα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επικεντρώθηκε στις τεχνικές και κτιριολογικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων.

Τα πρώτα παραρτήματα Ν.Π.Π.Ε. που λαμβάνουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας είναι τα εξής:

The Open University

Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια – Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκη

· Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

· Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

· Σχολή Τεχνολογίας και Επιστημών

The University of YORK

CITY Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

– Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του YORK

Θεσσαλονίκη

· Σχολή Νομικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών

· Σχολή Επιστημών

· Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

The University of Keele

The University of Keele, Greece – Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Αθήνα

· Νομική Σχολή

· Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

· Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας

University of Nicosia

UNIC ATHENS Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Αθήνα

· Ιατρική Σχολή

· Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών

· Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

· Σχολή Επιστημών και Μηχανικής

· Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας

· Νομική Σχολή

