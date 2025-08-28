Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: 54χρονος έπεσε από σκαλωσιά

Eργατικό ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό 54χρονου σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, 54χρονος έπεσε από σκαλωσιά στην οδό Σπανού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο επιχείρησαν συμβατικό ασθενοφόρο, κινητή ιατρική μονάδα, τέσσερις διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ. Ο πολυτραυματίας σταθεροποιήθηκε και στη συνέχεια διακομίστηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο.

