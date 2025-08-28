Καμίνια: «Το μόνο λάθος της κόρης μου είναι πως πήγε στο περίπτερο και παράτησε το παιδί μόνο του» λέει η μητέρα του 5χρονου

Να υποβαθμίσει το περιστατικό με το 5χρονο αγοράκι στα Καμίνια που βρέθηκε επί ώρα μόνο στου στο μπαλκόνι του σπιτιού του και χρειάστηκε αστυνομική επιχείρηση για τη διάσωσή του επιχείρησε η μητέρα του παιδιού, που άφησε το παιδάκι στην επίβλεψη της κόρης της.

«Δεν έχω να κρύψω κάτι, ούτε να φοβηθώ» λέει η μητέρα του 5χρονου, μιλώντας στο Mega.

Τόσο η μητέρα του πεντάχρονου όσο και η 19χρονη κόρη της, που κλείδωσε και άφησε ολομόναχο το παιδί στο σπίτι, και συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, υποστηρίζουν στο Live News πως το όλο θέμα πήρε μεγαλύτερη έκταση από αυτή που θα έπρεπε.

«Όπως κάνανε τόσο, τι να πω, τόσο τραγικό το πράγμα που σαν να έγινε καμιά δολοφονία. Πρέπει τα πράγματα να τα λέμε όπως είναι. Εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι. Ούτε έχω να φοβηθώ από κάτι. Το μόνο λάθος μου που η κόρη μου έφυγε και πήγε στο περίπτερο και παράτησε το μωρό μόνο του».

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις της 19χρονης, που το βράδυ της περασμένης Τρίτης κλείδωσε το πεντάχρονο αδερφάκι της στο σπίτι και βγήκε για να πάει στο περίπτερο, όπως λέει.

«Και εγώ πετάχτηκα λίγο μέχρι το περίπτερο γιατί θέλω να πάω να του πάρω δύο-τρία πραγματάκια που μου είχε ζητήσει. Αλλά εγώ δεν περίμενα το παιδάκι θα μου ανέβει στο μπαλκόνι. Ήτανε και η άλλη μου η αδερφή. Είναι 17, είναι ανήλικη. Ήταν κλειδωμένη η πόρτα, ναι, εγώ το έχω κλειδώσει».

Η μητέρα του πεντάχρονου ενημερώθηκε όπως λέει για τα όσα έγιναν από την 19χρονη κόρη της. Η ίδια όμως δεν επέστρεψε εσπευσμένα στα Καμίνια. Όπως είπε ήταν αρχικά στους Παξούς και στη συνέχεια ταξίδεψε στην Καλαμάτα.

«Μου έτυχε και ήρθα σε μια κηδεία στην Καλαμάτα. Σ’ ένα συγγενή μου που ήταν 25 χρονών και ήρθα στην κηδεία. Έφυγα για ένα βράδυ. Έφυγα προχθές. Η κηδεία έγινε χθες. Και σήμερα το βράδυ επιστρέφω στην Αθήνα πάλι».

«Η μαμά, όχι, εγώ της είπα, έρχεται, απλώς τώρα έφυγε για κάτι εκτάκτως. Εγώ δεν είπα ότι δεν έρχεται. Την έχω ενημερώσει και γενικά για τον μικρό και όλα αυτά. Τα έχω πει όλα, το ξέρω».

Διαψεύδουν ότι το παιδί είχε μείνει ξανά μόνο του

«Το μωρό, από τον καιρό που έχω χάσει τον άντρα μου, μαζί με τα παιδιά μου το έχουμε μεγαλώσει. Το έχουμε μεγαλώσει και δουλεύω μέχρι τα μέρα για να μην λείψει τίποτα στα παιδιά μου, στην οικογένειά μου. Δηλαδή αυτά που συζητάνε και λένε και οι γείτονες και όλα αυτά, ότι το παιδί έχει μείνει και άλλες φορές μόνο του και όλα αυτά, αυτά για μένα είναι ψέματα».

Η γειτόνισσα που είδε το πεντάχρονο παιδί ολομόναχο στο μπαλκόνι και ειδοποίησε την αστυνομία, αλλά και άλλοι γείτονες της οικογένειας, υποστηρίζουν πως ανά τακτά χρονικά διαστήματα, το μικρό παιδί μένει ολομόναχο με κίνδυνο της ζωής του.

Η 19χρονη πάντως που συνελήφθη υποστηρίζει πως οι ισχυρισμοί της γυναίκας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Έχουμε μια γειτόνισσα, να σας το πω, ότι έχουμε μια γειτόνισσα ακριβώς απέναντι, η οποία δεν ξέρω τι φάση η γυναίκα με εμάς γενικά, γιατί και ορισμένοι εδώ να σας πω, μας καλούν την αστυνομία, δηλαδή 5-6 η ώρα μας καλούν την αστυνομία που δεν είναι ώρα κοινής ησυχίας».

Η εισαγγελική εντολή του 2018 για τα παιδιά της οικογένειας

Η μητέρα των παιδιών αναφέρθηκε και στην παρέμβαση εισαγγελέα που έγινε το 2018 και τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων για 20 ημέρες.

«Είχα θέμα μαζί του, ήταν πολύ επιθετικός, πολύ αυστηρός, πολύ χτύπαγε. Είχε γίνει, αλλά αυτό έγινε εδώ και 5 χρόνια, 6 πίσω. Δεν τα εγκατέλειψε, απλώς με είχε χτυπήσει εμένα και τα παιδιά είχαν μπει στην μέση και τα είχε χτυπήσει κι αυτά και είχε έρθει η αστυνομία και τα είχανε πάρει τα παιδιά στο Παίδων. Είχα καλέσει την αστυνομία εγώ. Είχε μεσολαβήσει και η Κοινωνική Υπηρεσία, Κοινωνικοί Λειτουργοί και με είχαν βοηθήσει πάρα πολύ σε όλα, να μιλήσω, να κάνω.

-Πόσο καιρό έμειναν τα παιδιά στο Παίδων;

20 ημέρες. Χρειαζόταν να πάω στο νοσοκομείο.

-Μέχρι να γίνετε εσείς καλά;

Εγώ σε μία εβδομάδα είχε γίνει μετά είχα πάει μαζί τους. Τα πήρα εγώ τα παιδιά μου, τα είχα εγώ.

Την παραμονή τους στο Νοσοκομείο Παίδων μετά από εισαγγελική εντολή επιβεβαίωσε και η 19χρονη, αναφέροντας όμως ότι η μητέρα τους είχε αφήσει μόνα τους τα παιδιά της.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης της 19χρονης

Οι αστυνομικοί είχαν στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι της οικογένειας και όταν η 19χρονη εμφανίστηκε, τη συνέλαβαν. Πέρασε τη νύχτα στο Αστυνομικό Τμήμα και το πρωί της Πέμπτης οδηγήθηκε στα δικαστήρια.

Την ώρα που η 19χρονη έπαιρνε το πρωί το δρόμο για τα δικαστήρια, ο πεντάχρονος αδερφός της και η 17χρονη αδερφή της, βρίσκονταν, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές, υπό προστατευτική φύλαξη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή τα παιδιά να μεταφερθούν σε δομές.

Η μητέρα των παιδιών επέστρεψε στην Αθήνα πριν από λίγες ώρες.

