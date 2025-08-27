Καμίνια: Γυναίκα αστυνομικός της ΔΙΑΣ σκαρφάλωσε σε μπαλκόνι για να βοηθήσει 5χρονο παιδάκι (Video)

Επιχείρηση για βοήθεια σε 5χρονο αγόρι που βρισκόταν μόνο του σε μπαλκόνι πολυκατοικίας στα Καμίνια πραγματοποίησαν εχθές άνδρες της ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, η ομάδα ΔΙΑΣ, η οποία εκτελούσε διατεταγμένη περιπολία στον ευρύτερο τομέα των Καμινίων, έλαβε σήμα για ανήλικο που βρίσκεται στο μπαλκόνι οικίας πρώτου ορόφου και ρίχνει αντικείμενα.

Άμεσα η ομάδα μετέβη στο σημείο όπου εντόπισε ανήλικο αγόρι ηλικίας περίπου πέντε ετών στο μπαλκόνι της οικίας χωρίς την παρουσία ενήλικα.

Η αστυνομικός σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του σπιτιού προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια του ανηλίκου καθώς η πόρτα ήταν κλειδωμένη.

Δείτε το βίντεο:

