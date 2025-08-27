search
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

27.08.2025 15:49

Στο Αυτόφωρο Δανός που χτυπούσε με μπουνιές και κλωτσιές τον σκύλο του επειδή… γάβγισε

27.08.2025 15:49
lykos_skylo

Τον μεγαλόσωμο σκύλο του κατηγορείται ότι κακοποίησε 40χρονος Δανός που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση αναβλήθηκε τελικά για να προσκομιστεί στο δικαστήριο η κτηνιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Ο αλλοδαπός βρέθηκε στο εδώλιο του δικαστηρίου κατόπιν καταγγελίας που έκανε γυναίκα. Σύμφωνα με την ίδια, το περιστατικό συνέβη προ 10ημέρου εντός των εγκαταστάσεων οργανωμένου κάμπινγκ στην περιοχή της Ασπροβάλτας, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως κατέθεσε η καταγγέλλουσα, περνώντας με το ανήλικο παιδί της και το σκυλάκι της έξω από το σκηνή του 40χρονου άκουσε το μεγαλόσωμο σκυλί να γαβγίζει. «Ήταν δεμένο και μόλις μας είδε γάβγισε. Κάποια στιγμή είδα τον κατηγορούμενο να πετάγεται έξω από τη σκηνή σαν “σούπερ ήρωας” και ξεκίνησε να χτυπάει το ζώο δυνατά με κλωτσιές, μπουνιές και αγκωνιές», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο δικαστήριο.

Από την πλευρά του, ο 40χρονος Δανός που διώκεται για κακοποίηση ζώου συντροφιάς αρνήθηκε την πράξη, υποστηρίζοντας ότι αγαπάει το σκύλο του και ποτέ δεν τον έχει χτυπήσει. «Επειδή είναι μεγαλόσωμο ζώο θέλει σωστή διαχείριση. Συμπτωματικά ήταν δεμένο και το κράτησα από τον λαιμό για να το απελευθερώσω», απολογήθηκε.

Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβάλει για «κρείσσονες αποδείξεις», προκειμένου να εξεταστεί το ζώο από κτηνίατρο και να προσκομιστεί η πραγματογνωμοσύνη, ώστε να διαμορφώσει πλήρη δικανική κρίση ως προς την καταγγελλόμενη πράξη.

