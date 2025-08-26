Μία κοπέλα που ζει στις ΗΠΑ και είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης όταν ήταν ανήλικη απευθύνει έκκληση στον Έλον Μασκ να σταματήσει τη δημοσίευση συνδέσμων με εικόνες της κακοποίησής της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Το να ακούω ότι η κακοποίησή μου συνεχίζει να κυκλοφορεί και να εμπορευματοποιείται εδώ είναι εξοργιστικό», λέει η «Ζόρα» (όχι το πραγματικό της όνομα), που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και κακοποιήθηκε για πρώτη φορά πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, αναφέρει το BBC.

«Κάθε φορά που κάποιος πουλά ή μοιράζεται υλικό παιδικής κακοποίησης, τροφοδοτεί άμεσα την αρχική, φρικτή κακοποίηση» προσθέτει.

Το BBC εντόπισε εικόνες της Ζόρα κατά τη διάρκεια έρευνας για το παγκόσμιο εμπόριο υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, το οποίο, σύμφωνα με το Childlight, το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ασφάλειας Παιδιών, εκτιμάται ότι αξίζει δισεκατομμύρια δολάρια.

Το υλικό αυτό ήταν μέρος ενός αποθέματος χιλιάδων παρόμοιων φωτογραφιών και βίντεο που προσφέρονταν προς πώληση σε λογαριασμό στο X.

Η «Ζόρα» κακοποιήθηκε από μέλος της οικογένειάς της σε μια υπόθεση που φέρεται να είχει γίνει διαβόητη μεταξύ παιδόφιλων που συλλέγουν και εμπορεύονται τέτοιο περιεχόμενο. Πολλά άλλα θύματα αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση, αναφέρει το δημοσίευμα.

«Το σώμα μου δεν είναι εμπόρευμα. Δεν ήταν ποτέ και δεν θα είναι ποτέ. Οσοι διανέμουν αυτό το υλικό δεν είναι παθητικοί θεατές, είναι συνένοχοι δράστες», λέει εξοργισμένη.

Οι εικόνες της προωθούνται στο Χ

Οι εικόνες της κακοποίησης της Ζόρα ήταν αρχικά διαθέσιμες μόνο στο λεγόμενο «σκοτεινό διαδίκτυο», αλλά πλέον οι σύνδεσμοι – μέσω των οποίων μπορεί κανείς να τους αγοράσει – προωθούνται και στο X.

Μέλος της ομάδας Anonymous, η οποία προσπαθεί να καταπολεμήσει το εμπόριο εικόνων κακοποίησης παιδιών στο X, ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση είναι πιο άσχημη από ποτέ.

Το εν λόγω μέλος μίλησε για έναν λογαριασμό στο X, ο οποίος έφερε ως φωτογραφία ένα avatar ενός πραγματικού παιδιού γυρισμένο πλάτη. Αν και φαινομενικά δεν υπήρχε κάτι παράνομο, το υπόλοιπο περιεχόμενο καθιστούσε σαφές ότι ο κάτοχος πουλούσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και υπήρχε ένας σύνδεσμος προς έναν λογαριασμό στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

