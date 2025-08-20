ΗΠΑ: Νέο σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης στη γυμναστική – Συνέλαβαν προπονητή ακαδημίας που ασελγούσε σε ανήλικες

Ο κόσμος της γυμναστικής στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει ένα ακόμη μεγάλο σκάνδαλο σεξουαλικών κακοποιήσεων και μάλιστα σε βάρος ανήλικων κοριτσιών.

Ενώ ακόμη δεν έχουν συνέλθει από τις συνέπειες της υπόθεσης Νάσαρ που σόκαρε τον παγκόσμιο αθλητισμό, ένα ακόμη σκάνδαλο, με δράστη έναν νεαρό προπονητή, έρχεται να ταράξει τα νερά.

Σε μία ακαδημία στην Αϊόβα που έχει αναδείξει ολυμπιονίκες, ένας νεαρός προπονητής, ο Σον Γκάρντνερ, είχε καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Λιανγκ Τσο Κιάο, του ιδρυτή του Ινστιτούτου γυμναστικής.

Τον έθεσε επικεφαλής στις νεάνιδες κι αυτός το εκμεταλλεύτηκε με τον χειρότερο τρόπο. Ολα αποκαλύφθηκαν όταν μετά από 4 χρόνια εξαφανίστηκε μέσα σε μία νύχτα. Ο Γκάρντνερ είε ενημερωθεί από ομάδα εποπτείας του αρμόδιου οργανισμού για τον Αθλητισμό, πως είχε συμπεριληφθεί σε απαγορευμένο κατάλογο και είχε αποκλειστεί από κάθε επαφή με αθλήτριες.

Ο λόγος για την απομάκρυνσή του δεν αποκαλύφθηκε δημόσια. Ωστόσο, τα δικαστικά αρχεία που ελήφθησαν από το Associated Press δείχνουν ότι ο προπονητής κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση τουλάχιστον τριών νεαρών αθλητριών στο Chow’s και για κρυφή ηχογράφηση άλλων να γδύνονται σε μια τουαλέτα γυμναστηρίου στην προηγούμενη δουλειά του στο Μισισιπή.

Την περασμένη εβδομάδα, περισσότερα από τρία χρόνια μετά την αποβολή του από την προπονητική, το FBI τον συνέλαβε με ομοσπονδιακή κατηγορία παιδικής πορνογραφίας.

Το FBI δήλωσε την Τρίτη ότι πιστεύει ότι ο Γκάρντνερ «στοχεύε κυρίως σε παιδιά» στα γυμναστήρια στην Αϊόβα και το Μισισιπή, καθώς και σε ένα τρίτο στη Λουιζιάνα όπου εργάστηκε για 10 χρόνια μέχρι το 2014, και προσπαθούσε να εντοπίσει επιπλέον πιθανά θύματα.

Η πειθαρχική του υπόθεση δεν έχει ακόμη επιλυθεί από το SafeSport, το οποίο χειρίζεται υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης σε Ολυμπιακά αθλήματα. Το SafeSport απαιτεί να αναφέρονται οι καταγγελίες στην αστυνομία για να διασφαλιστεί ότι οι κακοποιητές δεν θα λειτουργούν ανεξέλεγκτα εκτός αθλητισμού, αλλά οι επικριτές λένε ότι το σύστημα είναι μια αργή, σκοτεινή διαδικασία που μπορεί να κρατήσει ακόμη και χρόνια.

Το φοβερό είναι πως το 2024 ο δράστης κυκλοφορούσε ακόμη ελεύθερος και κατάφερε να βρει δουλειά βοηθώντας στη φροντίδα χειρουργικών ασθενών σε νοσοκομείο της Αϊόβα.

Τι κατέθεσαν οι καταγγέλουσες

Ο Γκάρντνερ κατηγορείται για κατάχρηση της θέσης του στο Chow’s και της προηγούμενης εργασίας του στο Jump’In Gymnastics στο Μισισιπή για να εκμεταλλεύεται κορίτσια υπό την καθοδήγησή του, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση εννέα σελίδων του FBI που δημοσιεύθηκε.

Ένα κορίτσι ανέφερε στο SafeSport τον Μάρτιο του 2022 ότι ο Γκάρντνερ χρησιμοποιούσε «ακατάλληλες τεχνικές εντοπισμού» κατά τις οποίες έβαζε τα χέρια του ανάμεσα στα πόδια της και άγγιζε τον κόλπο της, ανέφερε η ένορκη κατάθεση.

Ανέφερε ότι ισχυρίστηκε ότι ο Γκάρντνερ ρωτούσε κορίτσια αν ήταν σεξουαλικά ενεργά και τα αποκαλούσε «ηλίθιες και πόρνες». Είπε ότι αυτή η συμπεριφορά ξεκίνησε μετά την πρόσληψή του το 2018 και συνεχίστηκε μέχρι που έφυγε από το γυμναστήριο το 2020 και παρείχε τα ονόματα έξι άλλων πιθανών θυμάτων.

Το SafeSport έθεσε σε διαθεσιμότητα τον Γκάρντνερ τον Ιούλιο του 2022 – τέσσερις μήνες μετά την αναφορά του κοριτσιού. Ένα μήνα αργότερα, το κέντρο έλαβε μια αναφορά από ένα άλλο κορίτσι που ισχυριζόταν επιπλέον «σεξουαλική επαφή και σωματική επαφή». Το κορίτσι είπε ότι κάποτε την έσυρε στο χαλί τόσο δυνατά που της έκαψε τα οπίσθια, ανέφερε η ένορκη κατάθεση.

Η πλέον 18χρονη είπε στην αστυνομία ότι άρχισε να παίρνει μαθήματα από τον Γκάρντνερ όταν ήταν 11 ή 12 ετών το 2019, αρχικά βλέποντάς τον ως «πατρική φιγούρα» που προσπαθούσε να τη βοηθήσει να ξεπεράσει το διαζύγιο των γονιών της. Της είπε ότι μπορούσε να του πει «οτιδήποτε», ανέφερε η ένορκη κατάθεση.

Όταν μετακόμισε το 2021, είπε στην αστυνομία, την αγκάλιασε και της είπε ότι μπορούσε να στέλνει μηνύματα και να τον ακολουθεί στο Instagram και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Προπονητής Σίνι».

Σύμφωνα με μια περίληψη της κατάθεσής της που παρέχεται στην ένορκη κατάθεση της Λάιον, είπε ότι ο Γκάρντνερ την χάιδευε κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, αγγίζοντας επανειλημμένα τον κόλπο της, έτριβε την πλάτη και τα οπίσθιά της και συζητούσε για τη σεξουαλική του ζωή και την ανάγκαζε να κάνει ακατάλληλες διατάσεις που εξέθεταν τα γεννητικά της όργανα.

