Αμερικανός στρατηγός: Θα χρειαστούν χιλιάδες Ευρωπαίοι στρατιώτες για την ασφάλεια της Ουκρανίας – Τηλεδιάσκεψη των στρατιωτικών ηγετών του ΝΑΤΟ

Χιλιάδες Ευρωπαίοι στρατιώτες θα χρειαστούν για μια αποτελεσματική προστασία της Ουκρανίας από πιθανές μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία εκτιμά ο πρώην επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει μαζί με τις ΗΠΑ να δημιουργήσουν εγγυήσεις ασφαλείας που θα ασκούν πραγματική πίεση στη Ρωσία, δήλωσε ο Αμερικανός πρώην στρατηγός Μπεν Χότζες στο γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο RND.

«Χωρίς την ανάπτυξη πολλών χιλιάδων Ευρωπαίων στρατιωτών επί τόπου με σαφή αποστολή, αυστηρούς κανόνες εμπλοκής και πραγματικές δυνατότητες που σέβεται η Ρωσία, τέτοιες εγγυήσεις θα παραμείνουν κενές περιεχομένου», τόνισε ο Χότζες.

Η Ρωσία θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτοί οι στρατιώτες έχουν την άδεια να αντεπιτεθούν εάν τους προκαλέσουν με πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εξήγησε.

Μετά τη σύνοδο κορυφής τη Δευτέρα για την Ουκρανία στην Ουάσινγκτον, εντείνονται οι συζητήσεις εντός της ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα πρέπει να λάβει το Κίεβο μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία, ώστε να αποτραπεί μια νέα ρωσική επίθεση στο μέλλον.

Ο Χότζες εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ρωσία θα θέσει τις εγγυήσεις αυτές σε δοκιμασία. «Μόνον η παρουσία δυτικών στρατιωτών – εξοπλισμένων με συστήματα αεράμυνας, όπλα μεγάλου βεληνεκούς και πυροβολικό – ενσωματωμένων στις ουκρανικές αμυντικές δομές και με ισχυρούς κανόνες εμπλοκής θα μπορούσε να αποτρέψει αποτελεσματικά τον Πούτιν», είπε.

«Η αποστολή δυτικών στρατιωτών ως παρατηρητών δεν θα εντυπωσίαζε τον Πούτιν. Οι συμφωνίες Μινσκ 1 και 2 έχουν δείξει πόσο αναποτελεσματικές είναι τέτοιες αποστολές. Παρά τη συνεχή επιτήρηση, η εκεχειρία παραβιαζόταν καθημερινά. », δήλωσε στο RND.

Ταυτόχρονα, ο Χότζες είπε ότι διατηρεί «αμφιβολίες κατά πόσον οι ΗΠΑ εννοούν όντως σοβαρά τα περί παροχής εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία και ότι αυτά είναι κάτι περισσότερο από απλά λόγια».

Τους τελευταίους έξι μήνες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει πολυάριθμες ανακοινώσεις, αλλά δεν έχει εφαρμόσει σχεδόν καμία από αυτές.

«Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που είμαι επιφυλακτικός σχετικά με το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ το να συμβάλουν πραγματικά στην ασφάλεια της Ουκρανίας».

Την Τρίτη, ο Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία για την εξασφάλιση της ειρήνης.

Τηλεδιάσκεψη των στρατιωτικών ηγετών του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

Στο μεταξύ οι στρατιωτικοί ηγέτες του ΝΑΤΟ θα συζητήσουν μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα Τετάρτη, για την Ουκρανία και τους τρόπους που θα προχωρήσουν, δήλωσαν αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ την Τρίτη, καθώς η Ουάσινγκτον και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επεξεργάζονται λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να προσφερθούν στο Κίεβο, ανέφερε το Reuters.

Ο στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Άλεξους Γκρίνκιουιτς, ο οποίος επιβλέπει επίσης όλες τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, θα ενημερώσει τους αρχηγούς άμυνας για τα αποτελέσματα της συνάντησης της περασμένης εβδομάδας στην Αλάσκα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη (20/8).

«Καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για την εξασφάλιση της ειρήνης στην Ουκρανία προχωρούν, προσβλέπουμε στην ενημέρωση (του Γκρίνκιουιτς) σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας», δήλωσε ο Ντραγκόνε στο X.

Tomorrow via videoconference, I’ll host a meeting of the Chiefs of Defence of the 32 Allied Nations.

Gen Grynkewich, SACEUR, will also attend, his first participation to a Military Committee meeting.

As diplomatic efforts to secure peace in #Ukraine progress,​ looking forward to… pic.twitter.com/G0Pb4ulMsq — Admiral Giuseppe CAVO DRAGONE – NATO CMC (@CMC_NATO) August 19, 2025

Αξιωματούχοι τόνισαν ότι η συνάντηση πραγματοποιείται υπό ειδικές συνθήκες και ότι αναμένεται να συζητηθούν θέματα όπως οι εγγυήσεις ασφαλείας.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι ο Αμερικανός στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, αναμένεται να παραστεί στη συνάντηση, αλλά τα σχέδια ενδέχεται να αλλάξουν.

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι ο λεγόμενος Συνασπισμός των Προθύμων, συμφώνησε ότι οι ομάδες σχεδιασμού τους θα συναντηθούν με τους Αμερικανούς ομολόγους τους τις επόμενες ημέρες για να προωθήσουν σχέδια για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο πιθανότατα θα συμφωνηθούν εντός 10 ημερών.

Την Τρίτη, ο Τραμπ απέκλεισε την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία και δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας που η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να προσφέρει στο Κίεβο στο πλαίσιο μιας μεταπολεμικής συμφωνίας, όπως είχε πει προηγουμένως.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι το Πεντάγωνο διεξάγει ασκήσεις σχεδιασμού σχετικά με το είδος της υποστήριξης που θα μπορούσε να παράσχει η Ουάσινγκτον, πέρα από την απλή παροχή όπλων.

