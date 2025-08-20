Ουκρανία: Ο Τραμπ θέλει να τελειώσει τον πόλεμο για να… πάει στον Παράδεισο – Πιέζει τον Όρμπαν να δεχθεί το Κίεβο στην ΕΕ

Φαίνεται ότι η προσπάθεια του προέδρου των ΗΠΑ να βάλει τέλος στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, εκτός από πολιτικές στοχεύσεις, απαντά και σε… υπαρξιακές ανησυχίες του Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στο – αγαπημένο του – Fox News o 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι αν εξασφαλίσει συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, θα αυξηθούν οι πιθανότητές του να «πάει στον Παράδεισο», χαριτολογώντας πως επί του παρόντος δεν έχει τόσες πολλές. Ο Τραμπ έχει στο παρελθόν αφήσει να εννοηθεί πως θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο, που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022, για να εξασφαλίσει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, που θεωρεί πως του αξίζει.

Ωστόσο, την επομένη της επίσκεψης στον Λευκό Οίκο του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίων ηγετών, με σκοπό να εξευρεθεί λύση και να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη, ο Τραμπ εκμυστηρεύτηκε πως έχει επίσης λιγότερο πεζά κι εγκόσμια κίνητρα. «Θέλω να προσπαθήσω να πάω στον Παράδεισο, ει δυνατόν», είπε στην εκπομπή Fox & Friends. «Θέλω να πω, δεν είμαι σε πολύ καλή θέση, είμαι στο τέλος της ουράς», όμως «αν καταφέρω να πάω στον Παράδεισο, αυτός θα είναι ένας από τους λόγους», σημείωσε.

Με τρεις γάμους και δυο δίκες («impeachments») στο αμερικανικό Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακριβώς προφίλ αγίου. Στο παθητικό του έχει πολλά και διάφορα σκάνδαλα, ενώ υπήρξε άλλωστε ο πρώτος αμερικανός πρώην πρόεδρος που καταδικάστηκε ποτέ σε ποινική δίκη — για την πληρωμή που έκανε μυστικά σε πορνοστάρ, ώστε να εξαγοράσει τη σιωπή της.

Όμως υιοθέτησε τόνο ολοένα περισσότερο μεταφυσικό αφού επέζησε από την απόπειρα κατά της ζωής του πέρσι. Ήταν χαρακτηριστικό πως στην ομιλία μετά την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο, διαβεβαίωσε πως «τον έσωσε ο Θεός», ώστε να «δώσει ξανά στην Αμερική το μεγαλείο της», κατά το σύνθημα που επαναλαμβάνει αέναα. Ωφελημένος από την υποστήριξη της θρησκευτικής δεξιάς, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει τελευταία να εμφανίζεται πιο πιστός χριστιανός, απ’ ό,τι κατά την πρώτη του θητεία τουλάχιστον.

Ονόμασε επίσημη πνευματική σύμβουλο της προεδρίας, την Πόλα Γουάιτ, η οποία χοροστατεί σε ομαδικές προσευχές πριν από εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου εκτίμησε χθες πως ο πρόεδρος μιλούσε «σοβαρά» όταν έκανε τη δήλωση αυτή για την Ουκρανία. «Πιστεύω ότι ο πρόεδρος θα πάει στον Παράδεισο, όπως –ελπίζω– θέλουμε όλοι μας σε αυτή την αίθουσα», είπε σε δημοσιογράφους η Κάρολαϊν Λίβιτ, που έχει κι αυτή οργανώσει προσευχές πριν από συνεντεύξεις Τύπου.

Σε άλλη, ραδιοφωνική συνέντευξή του, ο Τραμπ έκανε τη –λιγότερο υψιπετή– διαβεβαίωση στον δεξιό παρουσιαστή Μαρκ Λέβιν πως ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκονται στη «διαδικασία» να προγραμματίσουν συνάντηση για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τους όρους. «Βρίσκονται στη διαδικασία της οργάνωσής της», είπε, επαναλαμβάνοντας πως οι «σκοτωμοί» πρέπει να σταματήσουν.

Πιέσεις στον Όρμπαν υπέρ του Κιέβου

Πάντως, φαίνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος – προς το παρόν, τουλάχιστον – είναι με την πλευρά της Ουκρανίας, καθώς πιέζει τον στενό του σύμμαχο στην ΕΕ, Ούγγρο πρωθυπουργό, Βίκτορ Όρμπαν, να κάνει πίσω και να αποδεχθεί την ένταση της χώρας στην Ένωση.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Όρμπαν τη Δευτέρα, μετά από τις συνομιλίες με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, για να συζητήσουν τους λόγους για τους οποίους ο Ούγγρος πρωθυπουργός μπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. Το τηλεφώνημα ήρθε αφού οι Ευρωπαίοι ζήτησαν από τον Τραμπ να χρησιμοποιήσει την επιρροή του στον Όρμπαν για να τον πείσει να κάνει πίσω στην αντίθεσή του στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Η Ουκρανία επιδιώκει να ενταχθεί στο πολιτικό και οικονομικό μπλοκ ως μέρος ενός πακέτου εγγυήσεων ασφαλείας που αποσκοπούν στην αποτροπή περαιτέρω εδαφικών κερδών της Ρωσίας εάν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί περισσότερο από τρία χρόνια. Ο Όρμπαν δεν επιβεβαίωσε την κλήση, αλλά δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Facebook υπονοώντας ότι είχε ακούσει το αίτημα σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, αλλά ότι δεν σκόπευε να υποχωρήσει. «Η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρέχει καμία εγγύηση ασφάλειας», είπε. «Επομένως, η σύνδεση της ένταξης με τις εγγυήσεις ασφάλειας είναι άσκοπη και επικίνδυνη».

