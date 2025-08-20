Kayle Bates: Η άγρια δολοφονία το 1982 και η εκτέλεση 43 χρόνια μετά (photos/videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένας εξηνταεπτάχρονος θανατώθηκε από τις αρχές με ενέσιμες χημικές ουσίες χθες Τρίτη στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά), αφού πέρασε πάνω από τα δυο τρίτα της ζωής του εν αναμονή της εκτέλεσής του μετά την καταδίκη του για φόνο πριν από 43 χρόνια…
Ο Κέιλ Μπέιτς καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών, για τον φόνο της Τζάνετ Ρενέ Γουάιτ το 1982.
Όταν ρωτήθηκε αν ήθελε να κάνει μια τελευταία δήλωση, ο Μπέιτς απάντησε «όχι» ενώ νωρίτερα είχε αρνηθεί και το τελευταίο γεύμα.
Εκτελέστηκε χθες στις 22:17 (τοπική ώρα· 01:17 σήμερα ώρα Ελλάδας) στην πολιτειακή φυλακή Ρέιφορντ.
Σύμφωνα με τη δικογραφία ο Μπέιτς απήγαγε τη Γουάιτ από τον χώρο εργασίας της, στο Λιν Χέιβεν, στη Φλόριντα, και τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου σε δασική περιοχή, τον Ιούνιο του 1982.
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Μπέιτς απήγαγε το θύμα του από το γραφείο ασφαλειών όπου εργαζόταν, την πήγε σε ένα δάσος πίσω από το κτίριο, προσπάθησε να τη βιάσει, τη μαχαίρωσε θανάσιμα και της έβγαλε ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι από το δάχτυλό της.
Σε ένα υπόμνημα που κατατέθηκε πέρυσι στο Ανώτατο Δικαστήριο της Φλόριντα από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της πολιτείας, αναφέρεται ότι ο Μπέιτς διέρρηξε το γραφείο της ασφαλιστικής εταιρείας ενώ η Γουάιτ είχε βγει για μεσημεριανό γεύμα και την αιφνιδίασε όταν επέστρεψε.
Όταν έφτασε η αστυνομία, βρήκε τον Bates καλυμμένο με αίμα με το δαχτυλίδι του γάμου της στην τσέπη του.
Οι δικηγόροι του Μπέιτς είχαν υποβάλει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Φλόριντα και στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, καθώς και ομοσπονδιακή αγωγή, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία υπογραφής των ενταλμάτων θανάτου από τον ΝτεΣάντις ήταν μεροληπτική.
Ομάδες βετεράνων είχαν επίσης ζητήσει από τον κυβερνήτη της Φλόριντα να απαλλάξει τον Μπέιτς από την ποινή του θανάτου λόγω της εξαετούς στρατιωτικής θητείας του στην Εθνοφρουρά, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.
Στην ακροαματική διαδικασία μετά την καταδίκη, ο Bates παρουσίασε την κατάθεση του Gary Scott, ο οποίος είχε παρακολουθήσει στρατιωτική εκπαίδευση μαζί με τον Bates στην Εθνική Φρουρά της Φλόριντα και είχε συμμετάσχει στην κινητοποίηση της μονάδας τους για την καταστολή των φυλετικών ταραχών στο Liberty City κοντά στο Μαϊάμι το 1980.
Η πρώην σύζυγος του Bates έδωσε κατάθεση διάρκειας 3 ωρών σε έναν ανακριτή τον Ιούνιο του 2005. Είπε ότι η συμπεριφορά του κ. Bates άλλαξε δραστικά μετά την υπηρεσία του στην Εθνική Φρουρά στο Μαϊάμι και τον Παναμά. Ξυπνούσε την πρώην σύζυγό του με τους εφιάλτες του, φωνάζοντας πολύ δυνατά, συμπεριφερόμενος «τρελά» και χωρίς να αναγνωρίζει πού βρισκόταν, λουσμένος από κρύο ιδρώτα. Δεν μίλησε λεπτομερώς για την υπηρεσία του στο Μαϊάμι, αλλά από την αρχή δεν ήθελε να πάει εκεί. Ο Δρ Barry Crown κατέθεσε στην ακροαματική διαδικασία του 2006 ότι οι νευροψυχολογικές εξετάσεις αποκάλυψαν οργανική εγκεφαλική βλάβη στον κ. Bates.
Μετά την εκπαίδευση στη ζούγκλα και τη θητεία του μετά το περιστατικό McDuffy, ο κ. Bates δεν ήταν ο ίδιος. «Ο κ. Bates προσπαθούσε όσο μπορούσε, αλλά τελικά αυτό δεν ήταν αρκετό». Στις 25 Ιουλίου 2025, ο Δρ. Οάχου αξιολόγησε τον κ. Μπέιτς και διαπίστωσε ότι ο κ. Μπέιτς έχει σημαντικές γνωστικές διαταραχές, προβλήματα μνήμης και σοβαρή μείωση της μνημονικής λειτουργίας. Ο Μπέιτς καταδικάστηκε σε θάνατο χωρίς να ληφθεί υπόψη η οργανική εγκεφαλική βλάβη του.
Ο σύζυγος της γυναίκας, Ράντι Γουάιτ, ήταν ένας από τους μάρτυρες της εκτέλεσης της Τρίτης.
«Της υποσχέθηκα αμέσως μετά το συμβάν ότι θα ήμουν παρών σε κάθε δίκη, κάθε ακρόαση, κάθε έφεση και ότι όσο ζούσα, θα αναζητούσα δικαιοσύνη για εκείνη. Εκ μέρους μου και όλων όσων γνώριζαν και αγαπούσαν τη Ρενέ, θέλω να ευχαριστήσω τον κυβερνήτη μας, Ρον ΝτεΣάντις, που τελικά ολοκλήρωσε αυτή την τελική φάση, ώστε να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο μια για πάντα», δήλωσε ο Ράντι Γουάιτ.
Ο Γουάιτ είπε ακομη ότι συγχώρεσε τον Κέιλ Μπέιτς πριν από χρόνια, αλλά δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτό που έκανε.
Πρόκειται για τον 29ο άνθρωπο που θανατώθηκε φέτος στις ΗΠΑ. Από το σύνολο αυτό, πάνω από το ένα τρίτο –οι δέκα– εκτελέστηκε στη Φλόριντα.
Δύο ακόμη εκτελέσεις έχουν προγραμματιστεί στη Φλόριντα τις επόμενες εβδομάδες.
Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις το 2025 στη χώρα έγιναν με θανατηφόρα ένεση (24). Τρεις –δύο στην Αλαμπάμα, μια στη Λουιζιάνα– έγιναν με πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, μέθοδο εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, που ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου». Δύο έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.
Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Άλλες τρεις –Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια– εφαρμόζουν μορατόριουμ στην εφαρμογή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.
Διαβάστε επίσης:
Η Ρωσία χτύπησε ενεργειακή μονάδα στην Οδησσό – 42 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν μέσα στη νύχτα
Η αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ισραήλ – Συρίας στο επίκεντρο διπλωματικών επαφών
Διακίνηση ναρκωτικών: Το Μεξικό διαψεύδει συμφωνία που ανακοινώθηκε από τις ΗΠΑ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.