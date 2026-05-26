Ανησυχώντας για τις συνομιλίες με το Ιράν οι ΗΠΑ επιχειρούν να βάλουν «φρένο» στο Ισραήλ να μην επιτεθεί στη Βηρυτό

Η Ουάσινγκτον ενέκρινε τα ισραηλινά σχέδια για επέκταση των μαχών κατά της Χεζμπολάχ τις επόμενες ημέρες, αλλά προειδοποίησε το Τελ Αβίβ να μην επιτεθεί στη Βηρυτό εν μέσω ανησυχιών ότι θα βλάψει τις συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν για μια συμφωνία, αναφέρουν πολλά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ, Μάικ Χάκαμπι, ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο χθες το βράδυ για την πρόθεση του Ισραήλ να επεκτείνει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο και το αμερικανικό μήνυμα ήταν «να μην κατεδαφιστούν κτίρια στη Βηρυτό», σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 12.

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο δίκτυο ότι «Υπάρχει έγκριση για στοχευμένες δολοφονίες στη Βηρυτό εάν παρουσιαστεί μια επιχειρησιακή ευκαιρία».

Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ομοίως παραδέχτηκαν στο Channel 13: «Έχουμε ελευθερία δράσης στο νότιο Λίβανο – λιγότερο στη Βηρυτό. Δεν θέλουμε να θεωρηθεί ότι υπονομεύουμε τη συμφωνία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν».

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan ότι εάν τα σχέδια επιχειρήσεων παραμείνουν περιορισμένα στο νότιο Λίβανο, οι Ισραηλινές Άμυνες «θα βλάψουν τη Χεζμπολάχ – αλλά δεν θα σταματήσουν τις επιθέσεις με εκρηκτικά drones» που ήταν η αιτία για την εντατικοποίηση των μαχών.

Το κανάλι Kan επικαλούμενο έναν ανώτερο αξιωματούχο των Ισραηλινών Δυνάμεων έκανε λόγο για απογοήτευση για τους περιορισμούς από την Ουάσινγκτον. «Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Η ισραηλινή κυριαρχία παραβιάζεται κάθε μέρα. Οι Ισραηλινές Άμυνες ασκούν σημαντική αυτοσυγκράτηση επειδή λειτουργούμε βάσει συνεννοήσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την κυβέρνηση του Λιβάνου. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την τρέχουσα πραγματικότητα χωρίς την ικανότητα να αντιδράσουμε».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις προωθούνται στο νότιο τμήμα του Λιβάνου και καταλαμβάνουν στρατηγικής σημασίας περιοχές.

Οι δηλώσεις Νετανιάχου έγιναν κατά την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου ασφαλείας, αφότου ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε νωρίτερα πως έχει επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ πέρα από την «κίτρινη γραμμή» στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, η οποία οριοθετεί την περιοχή που έχει υπό τον έλεγχό του.

«Ενισχύουμε τη ζώνη ασφαλείας για να προστατεύσουμε τις κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ», τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Επεσήμανε παράλληλα πως καταβάλλονται προσπάθειες για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με στόχο την αντιμετώπιση επιθέσεων με drones.

