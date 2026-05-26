Ο Τραμπ ολοκλήρωσε την τρίωρη ιατρική επίσκεψη στο Γουόλτερ Ριντ και δηλώνει ότι «Όλα είναι τέλεια»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποβλήθηκε σε ακόμη μια ιατρική εξέταση την Τρίτη, θέτοντας την υγεία του υπό νέο δημόσιο έλεγχο, καθώς προσπαθεί να απορρίψει τις ανησυχίες σχετικά με την ηλικία και την αντοχή του.

Ο 79χρονος πρόεδρος πέρασε περισσότερες από τρεις ώρες στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Γουόλτερ Ριντ σε «προληπτικούς ιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγχους», όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ήταν η τέταρτη δημόσια δημοσιοποιημένη ιατρική εξέταση του Τραμπ από τότε που επέστρεψε στο προεδρικό αξίωμα για δεύτερη θητεία και έρχεται καθώς προσπαθεί να προβάλει τη δύναμή του ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών που θα δοκιμάσουν την επιρροή του στους ψηφοφόρους.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την επίσκεψη, ο Τραμπ δήλωσε ότι μόλις ολοκλήρωσε τον «6μηνο ιατρικό του έλεγχο» και ότι «Όλα βγήκαν ΤΕΛΕΙΑ».

Ο πρόεδρος πήγε στο Γουόλτερ Ριντ τον Απρίλιο του 2025 για την ετήσια κλινική εξέταση – και ξαναπήγε τον Οκτώβριο για αυτό που οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως «προγραμματισμένη παρακολούθηση», πυροδοτώντας ερωτήματα σχετικά με τη διάγνωση του Τραμπ, τις οποίες ο Λευκός Οίκος παρέλειψε επανειλημμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

Σχεδόν τρεις μήνες μετά την επίσκεψη, ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος διευκρίνισαν ότι ο πρόεδρος είχε υποβληθεί σε αξονική τομογραφία. Ο γιατρός του, Σον Μπαρμπαρέλα, περιέγραψε την απεικόνιση ως προληπτική «για να αποκλειστούν οριστικά τυχόν καρδιαγγειακά προβλήματα».

Η υγεία και η φυσική κατάσταση του Τραμπ ήταν κεντρικής σημασίας για την πολιτική του ταυτότητα, εν μέρει επειδή ο πρόεδρος τις επικαλείται συνεχώς, επιδιώκοντας να μετατρέψει τις επίμονες αμφιβολίες για την ηλικία του σε σημείο δύναμης. Ο Τραμπ έκανε προεκλογική εκστρατεία το 2023 και το 2024 διαφημίζοντας το σθένος του, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, καυχώμενος τακτικά για τα αποτελέσματά του στις γνωστικές εξετάσεις, ενώ επιτίθετο στον αντίπαλό του ως «Νυσταγμένο Τζο».

Ωστόσο, ως ηλικιωμένος πρόεδρος, τώρα δέχεται μερικές από τις ίδιες ερωτήσεις που βασάνιζαν τον Μπάιντεν – δηλαδή, αν είναι ψυχικά και σωματικά ικανός να εκτελέσει τα καθήκοντα του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων. Ανεξάρτητοι γιατροί έχουν ρωτήσει γιατί τα χέρια του Τραμπ έχουν επανειλημμένα μώλωπες, γιατί τα πόδια του είναι πρησμένα και αν η περιστασιακή υπνηλία του είναι σημάδι ενός βαθύτερου προβλήματος, λέγοντας ότι θεωρούν ανεπαρκείς τις εξηγήσεις του Λευκού Οίκου.

«Αυτός ο Λευκός Οίκος απλά δεν φαίνεται να θέλει να αναγνωρίσει καμία σωματική πάθηση, αλλά οι ηλικιωμένοι αναπτύσσουν ιατρικά προβλήματα, και ο πρόεδρος είναι σχεδόν 80 ετών», δήλωσε ο Τζόναθαν Ράινερ, καρδιολόγος του πρώην αντιπροέδρου Ντικ Τσένι, επί χρόνια. «Φαίνεται να υπάρχει έλλειψη ειλικρίνειας από τον Λευκό Οίκο».

Ένα αυξανόμενο ποσοστό του κοινού έχει επίσης αμφιβολίες. Μια δημοσκόπηση των Washington Post-ABC News-Ipsos που διεξήχθη τον περασμένο μήνα διαπίστωσε ότι το 40% των Αμερικανών πίστευε ότι ο Τραμπ είχε την πνευματική οξύτητα για να υπηρετήσει ως πρόεδρος, από 47% τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το 44% των Αμερικανών πίστευε ότι ο Τραμπ είχε τη σωματική υγεία για να κάνει τη δουλειά, από 54% τον περασμένο Σεπτέμβριο.

