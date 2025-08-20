Διακίνηση ναρκωτικών: Το Μεξικό διαψεύδει συμφωνία που ανακοινώθηκε από τις ΗΠΑ

Η μεξικανή πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ διέψευσε χθες Τρίτη ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα την προηγουμένη αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία δίωξης των ναρκωτικών (DEA) περί διμερούς συμφωνίας για την πάταξη της διακίνησης κατά μήκος των συνόρων των δυο κρατών.

«Η DEA δημοσιοποίησε μια ανακοίνωση — δεν ξέρουμε σε ποια βάση. Δεν κλείσαμε καμία συμφωνία, ούτε οι υπηρεσίας ασφαλείας (της χώρας) μας, με τη DEA», τόνισε η κυρία Σέινμπαουμ.

Προχθές Δευτέρα, η DEA ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε πως ξεκινά «τολμηρή νέα πρωτοβουλία» από κοινού με το Μεξικό με σκοπό να καταπολεμηθούν «τα καρτέλ τα δίκτυα διακίνησης των οποίων ευθύνονται για το ότι έχουν πλημμυρίσει αμερικανικές κοινότητες με θανάσιμα συνθετικά ναρκωτικά», ιδίως «οι ‘φύλακες των πυλών’ που ελέγχουν διαδρόμους διακίνησης κατά μήκος των νοτιοδυτικών συνόρων» των ΗΠΑ.

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν, κατά την ανακοίνωση, «μεξικανοί ερευνητές, αντιπρόσωποι των αμερικανικών δυνάμεων επιβολής της τάξης, (αμερικανοί) εισαγγελείς, αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας και μέλη της κοινότητας των πληροφοριών».

Η μεξικανή πρόεδρος αναγνώρισε ότι ομάδα μεξικανών αστυνομικών συμμετέχει σε εκπαίδευση στο Τέξας καθώς και ότι διμερής συμφωνία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση «εδώ και μήνες», κι αναμένεται να υπογραφτεί σύντομα, αλλά «τίποτα περισσότερο».

«Οποιαδήποτε κοινή ανακοίνωση πρέπει να γίνεται από κοινού. Δεν επιβεβαιώνουμε καμιά δήλωση των ΗΠΑ αν δεν έχει υπάρξει προηγουμένως διαβούλευση με τη μεξικανική κυβέρνηση», επέμεινε η κ. Σέινμπαουμ.

Η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να προχωρήσει στην επιβολή απαγορευτικών τελωνειακών δασμών στα μεξικανικά εισαγόμενα προϊόντα αν η κυβέρνηση του Μεξικού δεν κάνει περισσότερα για να εμποδίσει τη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και τη διακίνηση ανθρώπων κατά μήκος των συνόρων.

Η πρόεδρος Σέινμπαουμ έχει υποσχεθεί να συνεργαστεί με την Ουάσιγκτον στον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, όμως απορρίπτει κάθε «εισβολή», παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας της — ενώ στις ΗΠΑ γίνεται ολοένα περισσότερο λόγος περί στρατιωτικών «επιλογών».

Οι μεξικανικές αρχές έχουν προχωρήσει στην παράδοση καταζητούμενων κακοποιών στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων 26 την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο του εγχειρήματος για να εμποδιστεί η διακίνηση ουσιών, ιδίως φαιντανύλης

