Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείου που μετέφερε μετανάστες – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων (Videos)

Περισσότεροι από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Χεράτ του δυτικού Αφγανιστάν, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Μεταξύ των θυμάτων είναι και 17 παιδιά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε στην Καμπούλ μετανάστες που επρόκειτο να απελαθούν συγκρούστηκε με ένα φορτηγό και ένα μηχανάκι και τυλίχθηκε στις φλόγες, είπε ο εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης Αχμαντουλάχ Μουτάκι.

Big Breaking 🚨 🚨



A very big accident happened in herat, Afghanistan.



71 Total Dead

17 kids (including)



A bus with deported migrants catches FIRE after colliding with a truck and a motorcycle.#Afghanistan #Herat #Accident pic.twitter.com/xKxaIxJBhP — Mayank (@mayankcdp) August 19, 2025

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 71.

At least 71 people died in Afghanistan's Herat province when a bus carrying deported migrants collided with a truck and a motorcycle, triggering a massive fire. pic.twitter.com/GLNXtBTbBu — Global Report (@Globalrepport) August 19, 2025

Η αστυνομία ανέφερε ότι «λόγω υπερβολικής ταχύτητας και αμέλειας (το λεωφορείο) ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε σφοδρά με ένα φορτηγό».

