search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 20:38
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2025 19:54

Ο Νετανιάχου κατηγορεί τον Μακρόν για… αντισημιτισμό γιατί ζητά αναγνώριση της Παλαιστίνης

19.08.2025 19:54
NETANIAHOU_19_8
AP

Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ότι «υποδαυλίζει τον αντισημιτισμό» στη Γαλλία όταν ζητά να αναγνωριστεί διεθνώς το κράτος της Παλαιστίνης.

«Σας καλώ να αντικαταστήσετε την αδυναμία με πράξεις, τον κατευνασμό με τη βούληση και να το κάνετε πριν από μια συγκεκριμένη ημερομηνία: την εβραϊκή πρωτοχρονιά, στις 23 Σεπτεμβρίου 2025» αναφέρεται σε αυτήν την επίσημη επιστολή προς τον Γάλλο πρόεδρο που υπογράφεται από τον Νετανιάχου και φέρει ημερομηνία 17 Αυγούστου.

«Αγωνιώ για την ανησυχητική αύξηση του αντισημιτισμού στη Γαλλία και από την έλλειψη αποφασιστικών ενεργειών εκ μέρους της κυβέρνησής σας για την αντιμετώπιση (αυτού του φαινομένου). Τα τελευταία χρόνια, ο αντισημιτισμός καταστρέφει τις γαλλικές πόλεις. Μετά τις δημόσιες δηλώσεις σας σε βάρος του Ισραήλ και αφού αναγγείλατε την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, αυξήθηκε» συνεχίζει αυτή η επιστολή.

Ο Νετανιάχου υποστηρίζει ότι «μετά την άγρια επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού λαού στις 7 Οκτωβρίου 2023 οι εξτρεμιστές που τάσσονται υπέρ της Χαμάς και οι ριζοσπάστες της αριστεράς εξαπέλυσαν εκστρατεία εκφοβισμού, βανδαλισμού και βίας εναντίον των Εβραίων σε όλη την Ευρώπη», μια εκστρατεία που «εντάθηκε στη Γαλλία» υπό την προεδρία του Μακρόν.

Καταγράφει διάφορα πρόσφατα συμβάντα, όπως τη λεηλασία της εισόδου των γραφείων της αεροπορικής εταιρείας El Al στο Παρίσι, την επίθεση που δέχτηκε ένας Εβραίος στο Λιβρί-Γκαργκάν και τους ραβίνους που «τους επιτέθηκαν στους δρόμους του Παρισιού».

«Τα συμβάντα αυτά δεν είναι μεμονωμένα. Είναι μια πληγή», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, η πρόθεση της Γαλλίας να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος «ανταμείβει τον τρόμο της Χαμάς, ενισχύει την άρνηση της Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους, ενθαρρύνει εκείνους που απειλούν τους Γάλλους Εβραίους και ευνοεί το μίσος εναντίον των Εβραίων που καραδοκεί στους δρόμους σας».

Πλέκει το… εγκώμιο του Τραμπ: Προστατεύει τους Εβραίους

Από την άλλη πλευρά, ο Νετανιάχου εγκωμιάζει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη «μάχη» που δίνει κατά των αντισημιτικών εγκλημάτων και «για να προστατεύσει τους Αμερικανούς Εβραίους».

«Πρόεδρε Μακρόν, ο αντισημιτισμός είναι καρκίνωμα. Πολλαπλασιάζεται όταν οι ηγέτες σιωπούν. Υποχωρεί όταν οι ηγέτες δρουν. Σας καλώ να αντικαταστήσετε την αδυναμία με τη δράση, τον κατευνασμό με τη βούληση, πριν από μια σαφή ημερομηνία: τη νέα εβραϊκή πρωτοχρονιά, στις 23 Σεπτεμβρίου 2025», καταλήγει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Στα τέλη Μαΐου ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι τον Σεπτέμβριο η Γαλλία πρόκειται να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης, με την ευκαιρία της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Διαβάστε επίσης:

«Απρόθυμοι» για τον τερματισμό του πολέμου οι Ευρωπαίοι – Το σχέδιο για εκεχειρία-παγίδα και τα συντονισμένα πυρά από ΗΠΑ-Ρωσία

Το δώρο του Ζελένσκι στον Τραμπ εκ μέρους στρατιώτη που έχασε το πόδι του σε μάχη (Video)

Τι απαντά ο Λαβρόφ για το σοβιετικό φούτερ – «Ο Ρούμπιο μου είπε ότι του άρεσε»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TRUMP_POUTIN_AFIKSH5
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο Πούτιν συμφώνησε να συναντηθεί με τον Ζελένσκι – Θέλει εγγυήτρια δύναμη την Κίνα

KAGIA_KALLAS2
ΚΟΣΜΟΣ

Κάλας: Το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας θα είναι έτοιμο τον επόμενο μήνα

bike-tithorea-4
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ορεινή Ποδηλασία: Mountain Bike «Κάτω Τιθορέα 2025»

mantzos 543- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάντζος: Εγγυήσεις ασφαλείας, όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για την ίδια την ΕΕ έως το Αιγαίο και την Κύπρο

MARKO_RUBIO3
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούμπιο τέθηκε επικεφαλής επιτροπής που επεξεργάζεται τις εγγυήσεις ασφαλείας 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 20:38
TRUMP_POUTIN_AFIKSH5
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο Πούτιν συμφώνησε να συναντηθεί με τον Ζελένσκι – Θέλει εγγυήτρια δύναμη την Κίνα

KAGIA_KALLAS2
ΚΟΣΜΟΣ

Κάλας: Το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας θα είναι έτοιμο τον επόμενο μήνα

bike-tithorea-4
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ορεινή Ποδηλασία: Mountain Bike «Κάτω Τιθορέα 2025»

1 / 3