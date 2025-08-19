search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025
ΚΟΣΜΟΣ

19.08.2025 19:22

Το δώρο του Ζελένσκι στον Τραμπ εκ μέρους στρατιώτη που έχασε το πόδι του σε μάχη (Video)

19.08.2025 19:22
AP

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έλαβε ως δώρο ένα χαραγμένο μπαστούνι του γκολφ από έναν Ουκρανικό στρατιώτη που βρήκε παρηγοριά στο παιχνίδι αφού έχασε το πόδι του σε μάχη με τους Ρώσους.

Στο μπαστούνι είναι χαραγμένη η φράση «Ας πετύχουμε την ειρήνη μαζί».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι μετέφερε το δώρο στον Λευκό Οίκο, εκ μέρους του.

«Αυτό είναι ένα δώρο από έναν άνθρωπο που γνωρίζει την πραγματική τιμή της ειρήνης», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η United By Golf. «Όπως όλοι όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σήμερα, συνεχίζει να υπερασπίζεται την ελευθερία μας».

«Ξέρω πολλά για το γκολφ και το χτύπημά σου είναι υπέροχο», είπε ο Τραμπ, φανατικός παίκτης του γκολφ, στον Καρτάβτσεφ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, αφού ο Ζελένσκι έδειξε ένα απόσπασμα του στρατιώτη στο γήπεδο.

«Φαίνεται πανέμορφο και σύντομα θα γίνεις πολύ καλός παίκτης γκολφ, αλλά θέλω επίσης να σε ευχαριστήσω για αυτό το μπαστούνι. Είναι πανέμορφο και είναι φτιαγμένο με αληθινή αγάπη, και μου το έδωσες με αληθινή αγάπη και το εκτιμώ αυτό».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι η Ουκρανία «είναι μια σπουδαία χώρα», προσθέτοντας ότι αυτός και ο Ζελένσκι «προσπαθούν να την επαναφέρουν».

«Ο πρόεδρός σας εργάζεται πολύ, πολύ σκληρά για να γίνει έτσι», είπε ο Τραμπ για τον Ζελένσκι.

«Η κοινότητα των βετεράνων του γκολφ κλαμπ United By ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ για την ηγεσία του στην πορεία προς την ειρήνη για την Ουκρανία και τα καλά του λόγια προς τον αδελφό μας», ανέφερε η ομάδα.

1 / 3