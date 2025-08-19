Σκωτία: Ζευγάρι Αφρικανών ισχυρίζεται ότι ανήκει σε μία χαμένη φυλή και έχει στήσει καταυλισμό σε πάρκο (photos)

Ένα ζευγάρι που ισχυρίζεται ότι ανήκει σε μια χαμένη αφρικανική φυλή έχει αφήσει άναυδους τους κατοίκους μιας πόλης της Σκωτίας, αφού εγκαταστάθηκε σε κοντινό πάρκο.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το ζευγάρι, μαζί με την «υπηρέτριά» τους, έστησε καταυλισμό στο Τζέντμπουργκ, στο Ρόξμπουργκσαϊρ, όπου ίδρυσαν το «βασίλειο της Κουμπάλα».

Ο βασιλιάς Ατεχέχε, η βασίλισσα Νάντι και η υπηρέτρια Άσνατ εγκαταστάθηκαν αρχικά σε ιδιοκτησία του Συμβουλίου των Σκοτσέζικων Συνόρων, αλλά τους επιδόθηκε ειδοποίηση έξωσης.

Η ομάδα ισχυρίζεται ότι οι σκηνές τους κάηκαν από ντόπιους, πριν μετακινηθούν σε άλλη τοποθεσία, κοντά σε ένα σχολείο.

Ο αυτοανακηρυγμένος μονάρχης συχνά φαίνεται να περιφέρεται έξω από ένα κοντινό Co-op για να χρησιμοποιεί το Wi-Fi του.

Έγινε γνωστό ότι η φυλή εγκαταστάθηκε στη Σκωτία αφού πέρασε τα σύνορα από το Stockton-on-Tees, στο Κάουντι Ντάραμ.

Ο βασιλιάς – πραγματικό όνομα Κόφι Όφε, είναι 36 ετών από τη Γκάνα και η βασίλισσα Νάντι είναι η Ζαν Γκάσο, με καταγωγή από τη Ζιμπάμπουε.

Σε ανάρτηση στο blog της, η κ. Γκάσο, 42 ετών, ισχυρίστηκε ότι τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ διέταξαν τη σύλληψή της για να προστατευτεί η στέψη του βασιλιά Καρόλου το 2023.

Το ζευγάρι επρόκειτο επίσης να δικαστεί για κακοποίηση παιδιών στο Δικαστήριο του Teesside Crown, αλλά όλες οι κατηγορίες αποσύρθηκαν νωρίτερα φέτος.

Η υπηρέτρια Άσνατ, Lady Safi, είναι η Κάουρα Τέιλορ από το Τέξας, την οποία η οικογένειά της είχε δηλώσει ως αγνοούμενη. Όμως σε βίντεο από τον καταυλισμό, δήλωσε: «Προς τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, προφανώς δεν είμαι αγνοούμενη. Αφήστε με ήσυχη. Είμαι ενήλικη, όχι ανήμπορο παιδί».

Η ομάδα ισχυρίζεται ότι ο Όφε κατάγεται από τον βασιλιά Δαβίδ και ότι η βιβλική Γη της Σιών δεν βρισκόταν -όπως παραδοσιακά πιστεύεται- στη Μέση Ανατολή αλλά στη Σκωτία.

Σε βίντεο στη σελίδα της στο Facebook, η κ. Γκάσο δροσίζει τον Όφε με ένα φτερό παγωνιού ενώ αυτός φαίνεται να βρίσκεται σε έκσταση. Εκείνη λέει: «Χαίρετε τον Βασιλιά του Βορρά, χαίρετε τον Μεσσία… το Άγιο σπέρμα του Δαβίδ. Εσύ είσαι ο εκλεκτός. Αυτός που θα μας οδηγήσει στη Γη της Επαγγελίας, εδώ στη γη την αγία της Σκωτίας».

Κι εκείνος απαντά: «Ήρθε η ώρα να επιστρέψουν οι αιχμάλωτοι. Ήρθε η ώρα για τη μαύρη δύναμη στην Κουμπάλα».

Σε άλλο βίντεο που τραβήχτηκε στο δάσος, η Γκάσο είπε: «Αν δεν ζεις σήμερα σε μια σκηνή, αν αυτό σου είναι ξένο… τότε δεν είσαι καλεσμένος, και δεν πρόκειται να τα καταφέρεις να μπεις στον νέο κόσμο στον οποίο κυριολεκτικά μπαίνουμε τώρα. Ο παλιός κόσμος τελείωσε. Τώρα όλα είναι να τρως ζυμαρικά στην ερημιά, Κουμπάλα, Κουμπάλα».

Ωστόσο, η προσπάθειά τους δεν πήγε καλά.

Ισχυρίζονται ότι ο πρώτος τους καταυλισμός ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Η κ. Γκάσο είπε: «Όλα κάηκαν στις στάχτες. Χάσαμε τα πάντα εκτός από τα ρούχα που φορούσαμε».

Ένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου Σκοτσέζικων Συνόρων δήλωσε ότι η αρχή «συνεργαζόταν με την Αστυνομία Σκωτίας» σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση.

Πρόσθεσε: «Αυτό περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών και πληροφοριών για επιλογές στέγασης και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης».

Οι ντόπιοι έχουν ανάμεικτα συναισθήματα για τους… Κουμπάλανς. Ένας είπε: «Φαίνονται καλοί, αλλά υπάρχει ένα αίσθημα ανησυχίας. Δεν ξέρουμε πολλά για τον πολιτισμό τους».

Αλλά ο Κιθ Γουίλιαμσον, 54 ετών, είπε: «Το συμβούλιο τους πρόσφερε ένα σπίτι. Αυτοί αρνήθηκαν. Η διεκδίκησή τους πάνω σε αυτή τη γη είναι που ενοχλεί τους πάντες».

