search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 17:25
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2025 16:41

Σκωτία: Ζευγάρι Αφρικανών ισχυρίζεται ότι ανήκει σε μία χαμένη φυλή και έχει στήσει καταυλισμό σε πάρκο (photos)

19.08.2025 16:41
skotia_afrikanoi_1908_1920-1080_new

Ένα ζευγάρι που ισχυρίζεται ότι ανήκει σε μια χαμένη αφρικανική φυλή έχει αφήσει άναυδους τους κατοίκους μιας πόλης της Σκωτίας, αφού εγκαταστάθηκε σε κοντινό πάρκο.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το ζευγάρι, μαζί με την «υπηρέτριά» τους, έστησε καταυλισμό στο Τζέντμπουργκ, στο Ρόξμπουργκσαϊρ, όπου ίδρυσαν το «βασίλειο της Κουμπάλα».

Ο βασιλιάς Ατεχέχε, η βασίλισσα Νάντι και η υπηρέτρια Άσνατ εγκαταστάθηκαν αρχικά σε ιδιοκτησία του Συμβουλίου των Σκοτσέζικων Συνόρων, αλλά τους επιδόθηκε ειδοποίηση έξωσης.

Η ομάδα ισχυρίζεται ότι οι σκηνές τους κάηκαν από ντόπιους, πριν μετακινηθούν σε άλλη τοποθεσία, κοντά σε ένα σχολείο.

Ο αυτοανακηρυγμένος μονάρχης συχνά φαίνεται να περιφέρεται έξω από ένα κοντινό Co-op για να χρησιμοποιεί το Wi-Fi του.

Έγινε γνωστό ότι η φυλή εγκαταστάθηκε στη Σκωτία αφού πέρασε τα σύνορα από το Stockton-on-Tees, στο Κάουντι Ντάραμ.

Ο βασιλιάς – πραγματικό όνομα Κόφι Όφε, είναι 36 ετών από τη Γκάνα και η βασίλισσα Νάντι είναι η Ζαν Γκάσο, με καταγωγή από τη Ζιμπάμπουε.

Σε ανάρτηση στο blog της, η κ. Γκάσο, 42 ετών, ισχυρίστηκε ότι τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ διέταξαν τη σύλληψή της για να προστατευτεί η στέψη του βασιλιά Καρόλου το 2023.

Το ζευγάρι επρόκειτο επίσης να δικαστεί για κακοποίηση παιδιών στο Δικαστήριο του Teesside Crown, αλλά όλες οι κατηγορίες αποσύρθηκαν νωρίτερα φέτος.

Η υπηρέτρια Άσνατ, Lady Safi, είναι η Κάουρα Τέιλορ από το Τέξας, την οποία η οικογένειά της είχε δηλώσει ως αγνοούμενη. Όμως σε βίντεο από τον καταυλισμό, δήλωσε: «Προς τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, προφανώς δεν είμαι αγνοούμενη. Αφήστε με ήσυχη. Είμαι ενήλικη, όχι ανήμπορο παιδί».

Η ομάδα ισχυρίζεται ότι ο Όφε κατάγεται από τον βασιλιά Δαβίδ και ότι η βιβλική Γη της Σιών δεν βρισκόταν -όπως παραδοσιακά πιστεύεται- στη Μέση Ανατολή αλλά στη Σκωτία.

Σε βίντεο στη σελίδα της στο Facebook, η κ. Γκάσο δροσίζει τον Όφε με ένα φτερό παγωνιού ενώ αυτός φαίνεται να βρίσκεται σε έκσταση. Εκείνη λέει: «Χαίρετε τον Βασιλιά του Βορρά, χαίρετε τον Μεσσία… το Άγιο σπέρμα του Δαβίδ. Εσύ είσαι ο εκλεκτός. Αυτός που θα μας οδηγήσει στη Γη της Επαγγελίας, εδώ στη γη την αγία της Σκωτίας».

Κι εκείνος απαντά: «Ήρθε η ώρα να επιστρέψουν οι αιχμάλωτοι. Ήρθε η ώρα για τη μαύρη δύναμη στην Κουμπάλα».

Σε άλλο βίντεο που τραβήχτηκε στο δάσος, η Γκάσο είπε: «Αν δεν ζεις σήμερα σε μια σκηνή, αν αυτό σου είναι ξένο… τότε δεν είσαι καλεσμένος, και δεν πρόκειται να τα καταφέρεις να μπεις στον νέο κόσμο στον οποίο κυριολεκτικά μπαίνουμε τώρα. Ο παλιός κόσμος τελείωσε. Τώρα όλα είναι να τρως ζυμαρικά στην ερημιά, Κουμπάλα, Κουμπάλα».

Ωστόσο, η προσπάθειά τους δεν πήγε καλά.

Ισχυρίζονται ότι ο πρώτος τους καταυλισμός ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Η κ. Γκάσο είπε: «Όλα κάηκαν στις στάχτες. Χάσαμε τα πάντα εκτός από τα ρούχα που φορούσαμε».

Ένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου Σκοτσέζικων Συνόρων δήλωσε ότι η αρχή «συνεργαζόταν με την Αστυνομία Σκωτίας» σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση.

Πρόσθεσε: «Αυτό περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών και πληροφοριών για επιλογές στέγασης και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης».

Οι ντόπιοι έχουν ανάμεικτα συναισθήματα για τους… Κουμπάλανς. Ένας είπε: «Φαίνονται καλοί, αλλά υπάρχει ένα αίσθημα ανησυχίας. Δεν ξέρουμε πολλά για τον πολιτισμό τους».

Αλλά ο Κιθ Γουίλιαμσον, 54 ετών, είπε: «Το συμβούλιο τους πρόσφερε ένα σπίτι. Αυτοί αρνήθηκαν. Η διεκδίκησή τους πάνω σε αυτή τη γη είναι που ενοχλεί τους πάντες».

Διαβάστε επίσης:

Η Ελβετία λέει ότι δεν θα συλλάβει τον Πούτιν αν πάει για ειρηνευτικές συνομιλίες

Ο Τραμπ διασύρει τους Ευρωπαίους: «Δεν δείχνουν βιάζονται για τον τερματισμό του πολέμου» – Ζητά από Ζελένσκι να είναι «ευέλικτος» – Αποκλείει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων

Φινλανδός βουλευτής αυτοκτόνησε μέσα στο κοινοβούλιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
leoforeio-papagou
ΕΛΛΑΔΑ

«Σαν βόμβα ήταν»: Λεωφορείο «καρφώθηκε» σε πολυκατοικία στου Παπάγου – Βίντεο από τη προσπάθεια απομάκρυνσής του

xainides
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Συναυλία των Χαΐνηδων στην αρχαία Ευρωπό με δωρεάν είσοδο

tiletheasi-new
MEDIA

Ο Alpha συνέχισε να ηγείται της κούρσας τηλεθέασης (18/8)

daimonismenos-7653
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες σε λιτανεία στην Κεφαλονιά: Viral το… απρόοπτο με τον «δαιμονισμένο» – «Γεράσιμε με έκαψες»

lesvos_fotia_1908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: 57χρονος ομολόγησε τέσσερις εμπρησμούς τον Δεκαπενταύγουστο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 17:24
leoforeio-papagou
ΕΛΛΑΔΑ

«Σαν βόμβα ήταν»: Λεωφορείο «καρφώθηκε» σε πολυκατοικία στου Παπάγου – Βίντεο από τη προσπάθεια απομάκρυνσής του

xainides
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Συναυλία των Χαΐνηδων στην αρχαία Ευρωπό με δωρεάν είσοδο

tiletheasi-new
MEDIA

Ο Alpha συνέχισε να ηγείται της κούρσας τηλεθέασης (18/8)

1 / 3