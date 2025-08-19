Η Ελβετία λέει ότι δεν θα συλλάβει τον Πούτιν αν πάει για ειρηνευτικές συνομιλίες

Η Ελβετία θα χορηγήσει «ασυλία» στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν εάν επισκεφθεί τη χώρα για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, δήλωσε την Τρίτη ο Ελβετός υπουργός Εξωτερικών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε εντατικές συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια των οποίων τηλεφώνησε στον Πούτιν και πρότεινε οι δύο ηγέτες να συναντηθούν για να καταλήξουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, είπε ότι είχε αρχίσει να οργανώνει μια σύνοδο κορυφής, αν και έδωσε ελάχιστες λεπτομέρειες.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε την Τρίτη ότι μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη. Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι συμφώνησε, λέγοντας ότι η ελβετική πόλη «θα μπορούσε να είναι ο κατάλληλος τόπος».

Ο Πούτιν, για τον οποίο εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από το 2023 για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της πλήρους εισβολής του Κρεμλίνου, δεν θα συλλαμβανόταν αν ερχόταν στη χώρα των Άλπεων για να συμμετάσχει σε μια «συνδιάσκεψη ειρήνης», ανακοίνωσε ο Ελβετός υπουργός Εξωτερικών Ιγκνάτσιο Κάσις, προσθέτοντας ότι η Ελβετία ήταν «έτοιμη για μια τέτοια συνάντηση».

«Πάντα έχουμε δείξει την προθυμία μας, αλλά φυσικά εξαρτάται από τη βούληση των μεγάλων δυνάμεων», δήλωσε ο Κάσις.

Η Ελβετία είχε «διευκρινίσει τη νομική κατάσταση», πρόσθεσε, και θα μπορούσε να φιλοξενήσει μια τέτοια σύνοδο κορυφής «παρά το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Πούτιν λόγω του ειδικού μας ρόλου και του ρόλου της Γενεύης ως ευρωπαϊκής έδρας του ΟΗΕ».

Ωστόσο, το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη συμφωνήσει δημόσια στη συνάντηση του Πούτιν με τον Ζελένσκι, με τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ να υπεκφεύγει την Τρίτη. «Οποιεσδήποτε επαφές που αφορούν κορυφαίους αξιωματούχους πρέπει να προετοιμαστούν με τη μέγιστη προσοχή», είπε.

Ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του την Τρίτη ότι είχε οργανώσει μια συνάντηση, λέγοντας στο Fox News ότι «την είχε κανονίσει με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι».

