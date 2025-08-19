search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 17:11
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2025 16:41

Η Ελβετία λέει ότι δεν θα συλλάβει τον Πούτιν αν πάει για ειρηνευτικές συνομιλίες

19.08.2025 16:41
Putin

Η Ελβετία θα χορηγήσει «ασυλία» στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν εάν επισκεφθεί τη χώρα για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, δήλωσε την Τρίτη ο Ελβετός υπουργός Εξωτερικών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε εντατικές συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια των οποίων τηλεφώνησε στον Πούτιν και πρότεινε οι δύο ηγέτες να συναντηθούν για να καταλήξουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, είπε ότι είχε αρχίσει να οργανώνει μια σύνοδο κορυφής, αν και έδωσε ελάχιστες λεπτομέρειες.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε την Τρίτη ότι μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη. Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι συμφώνησε, λέγοντας ότι η ελβετική πόλη «θα μπορούσε να είναι ο κατάλληλος τόπος».

Ο Πούτιν, για τον οποίο εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από το 2023 για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της πλήρους εισβολής του Κρεμλίνου, δεν θα συλλαμβανόταν αν ερχόταν στη χώρα των Άλπεων για να συμμετάσχει σε μια «συνδιάσκεψη ειρήνης», ανακοίνωσε ο Ελβετός υπουργός Εξωτερικών Ιγκνάτσιο Κάσις, προσθέτοντας ότι η Ελβετία ήταν «έτοιμη για μια τέτοια συνάντηση».

«Πάντα έχουμε δείξει την προθυμία μας, αλλά φυσικά εξαρτάται από τη βούληση των μεγάλων δυνάμεων», δήλωσε ο Κάσις.

Η Ελβετία είχε «διευκρινίσει τη νομική κατάσταση», πρόσθεσε, και θα μπορούσε να φιλοξενήσει μια τέτοια σύνοδο κορυφής «παρά το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Πούτιν λόγω του ειδικού μας ρόλου και του ρόλου της Γενεύης ως ευρωπαϊκής έδρας του ΟΗΕ».

Ωστόσο, το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη συμφωνήσει δημόσια στη συνάντηση του Πούτιν με τον Ζελένσκι, με τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ να υπεκφεύγει την Τρίτη. «Οποιεσδήποτε επαφές που αφορούν κορυφαίους αξιωματούχους πρέπει να προετοιμαστούν με τη μέγιστη προσοχή», είπε.

Ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του την Τρίτη ότι είχε οργανώσει μια συνάντηση, λέγοντας στο Fox News ότι «την είχε κανονίσει με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι».

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ διασύρει τους Ευρωπαίους: «Δεν δείχνουν βιάζονται για τον τερματισμό του πολέμου» – Ζητά από Ζελένσκι να είναι «ευέλικτος» – Αποκλείει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων

Φινλανδός βουλευτής αυτοκτόνησε μέσα στο κοινοβούλιο

Η «μεγάλη μετακόμιση»: Εκκλησία στη Σουηδία μεταφέρεται 5χλμ μακριά λόγω ορυχείου (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tiletheasi-new
MEDIA

Ο Alpha συνέχισε να ηγείται της κούρσας τηλεθέασης (18/8)

daimonismenos-7653
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες σε λιτανεία στην Κεφαλονιά: Viral το… απρόοπτο με τον «δαιμονισμένο» – «Γεράσιμε με έκαψες»

lesvos_fotia_1908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: 57χρονος ομολόγησε τέσσερις εμπρησμούς τον Δεκαπενταύγουστο

egnatia_odos
ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Δίωξη στον Βούλγαρο οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο – Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο

kyriakos_mitsotakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ουκρανία: «Ανάγκη για άμεση εκεχειρία»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 17:10
tiletheasi-new
MEDIA

Ο Alpha συνέχισε να ηγείται της κούρσας τηλεθέασης (18/8)

daimonismenos-7653
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες σε λιτανεία στην Κεφαλονιά: Viral το… απρόοπτο με τον «δαιμονισμένο» – «Γεράσιμε με έκαψες»

lesvos_fotia_1908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: 57χρονος ομολόγησε τέσσερις εμπρησμούς τον Δεκαπενταύγουστο

1 / 3