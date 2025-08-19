Ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ουκρανία – Οι εγγυήσεις ασφαλείας στο επίκεντρο- Σε Γενεύη ή Βουδαπέστη η τριμερής

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είχε συγκαλέσει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με ορισμένους συμμετέχοντες να δημοσιεύουν τις αντιδράσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπάνεζε αναφέρει ότι η χώρα του «χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την επίτευξη ενός δίκαιου και διαρκούς κομματιού, συμπεριλαμβανομένων των χθεσινών συζητήσεων με την Ουάσινγκτον».

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ λέει ότι οι ηγέτες του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Τουρκίας, της Νέας Ζηλανδίας και των ευρωπαϊκών χωρών αξιολόγησαν τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Αλάσκα «πολύ ρεαλιστικά».

«Όλοι επιβεβαιώσαμε την ανάγκη για συνεχή υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία», προσθέτει.

Η σύσκεψη έρχεται μετά τις χθεσινές συνομιλίες μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η διπλωματική δραστηριότητα της Ευρώπης, μετά από μια άνευ προηγουμένου κοινή επίσκεψη με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, στοχεύει στο να πιέσει τον Ντόναλντ Τραμπ να ακολουθήσει μια πιο σκληρή γραμμή με τον Πούτιν, λίγες μέρες μετά τη φιλική σύνοδο κορυφής τους στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ, μαζί με αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, δήλωσαν ότι ο Πούτιν συμφώνησε σε πρόσωπο με πρόσωπο συνομιλίες με τον Ζελένσκι τις επόμενες εβδομάδες, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο τρεισήμισι ετών πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο Μακρόν πρότεινε την Τρίτη τη Γενεύη ως τόπο διεξαγωγής της συνάντησης, και ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι εξετάζεται επίσης η Ουγγαρία. Η Μόσχα, ωστόσο, δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ότι οποιαδήποτε τέτοια συνάντηση – η οποία θα είναι η πρώτη μεταξύ των δύο ηγετών από την εισβολή – βρίσκεται στα σκαριά.

Ο βοηθός του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε μόνο ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ συζήτησαν την ιδέα της «αύξησης του επιπέδου των εκπροσώπων» στις συνομιλίες για την Ουκρανία. Σε δηλώσεις του αργά τη Δευτέρα, ο Ουσακόφ δεν διευκρίνισε τι θα συνεπαγόταν αυτό και δεν έκανε καμία αναφορά σε πιθανή τριμερή συνάντηση με τον Τραμπ και τον Ζελένσκι.

Την Τρίτη, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι οποιαδήποτε συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα πρέπει να προετοιμαστεί «πολύ διεξοδικά».

Στο επίκεντρο των συνομιλιών της Τρίτης μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων βρίσκεται το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας που μπορούν να προσφερθούν στην Ουκρανία. Τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι περιέγραψε τις εγγυήσεις ασφαλείας ως «ένα βασικό ζήτημα, ένα σημείο εκκίνησης για τον τερματισμό του πολέμου» και εκτίμησε την ένδειξη του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να συμμετάσχουν σε αυτήν την εγγύηση.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτές οι εγγυήσεις θα «επισημοποιηθούν με κάποιο τρόπο την επόμενη εβδομάδα ή 10 ημέρες», κάτι που θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύς χρόνος όσον αφορά τη διπλωματία που αφορά τον Λευκό Οίκο του Τραμπ.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες του Λευκού Οίκου περιελάμβαναν σχέδια για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία από ευρωπαϊκές χώρες, με τις ΗΠΑ να ενεργούν ως «συντονιστές».

Η Βρετανία και αρκετοί Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν διατυπώσει την ιδέα μιας «δύναμης διαβεβαίωσης» που θα μπορούσε να σταλεί στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας για την αποτροπή μιας ανανεωμένης ρωσικής επιθετικότητας. Τα σχέδιά τους θα χρειαστούν ισχυρή υποστήριξη από τις ΗΠΑ και ο Τραμπ έχει αντισταθεί στην ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων ως εγγυητών οποιασδήποτε διευθέτησης.

Η Μόσχα εξέδωσε δήλωση το βράδυ της Δευτέρας, απορρίπτοντας οποιαδήποτε προοπτική ανάπτυξης προσωπικού του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. «Επιβεβαιώνουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση σε οποιαδήποτε σενάρια που αφορούν την εγκατάσταση ενός ΝΑΤΟϊκού αποσπάσματος στην Ουκρανία», δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Άλλες προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας περιλαμβάνουν την προσφορά προστασίας τύπου άρθρου 5 στην Ουκρανία από δυτικούς συμμάχους, παρόμοια με τη συλλογική αμυντική δέσμευση του ΝΑΤΟ, η οποία αντιμετωπίζει μια επίθεση σε ένα μέλος ως επίθεση σε όλα.

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε ότι ενώ η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, οι δυτικοί σύμμαχοι θα δεσμευτούν σε «μια ρήτρα συλλογικής ασφάλειας που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να επωφεληθεί από την υποστήριξη όλων των εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση εάν δεχθεί ξανά επίθεση».

Ο Ζελένσκι έχει καταστήσει σαφές ότι η Ουκρανία θα απορρίψει οποιαδήποτε συμφωνία που περιορίζει το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της, επιμένοντας ότι «ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός» πρέπει να αποτελεί μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας της χώρας. Αυτές οι προτάσεις έρχονται σε αντίθεση με τους όρους που ο Πούτιν έχει προηγουμένως περιγράψει ως αποδεκτούς για τον τερματισμό του πολέμου.

Ενώ οι δυτικοί ηγέτες υιοθέτησαν έναν αισιόδοξο, συγχαρητήριο τόνο προς τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, το χάσμα μεταξύ των απαιτήσεων της Ρωσίας και της προθυμίας της Ουκρανίας για παραχωρήσεις παραμένει τεράστιο. Παραμένει εκτεταμένη η σύγχυση σχετικά με το τι ακριβώς πρότεινε ο Τραμπ και σε τι, αν μη τι άλλο, συμφώνησε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Αλάσκας. Κάποιοι φοβούνται ότι ο Τραμπ μπορεί να υπερέβαλε και να εκτίμησε λανθασμένα την προθυμία της Μόσχας για συμβιβασμό.

Η συνάντηση της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο έριξε λίγο φως στους εδαφικούς όρους του Πούτιν. Ο Ρώσος ηγέτης απαίτησε την αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ, αλλά ο Ζελένσκι έχει θέσει μια σταθερή κόκκινη γραμμή κατά της παραχώρησης γης πέρα από την τρέχουσα κατοχή ή της νομιμοποίησης του ελέγχου της Μόσχας.

Κάποιοι παρατηρητές λένε ότι παρά όλους τους διπλωματικούς ελιγμούς, υπήρξε ελάχιστη πραγματική κίνηση προς τον τερματισμό του πολέμου. «Τίποτα δεν είχε συμβεί στο Άνκορατζ στις 15 Αυγούστου. Τίποτα δεν συνέβη χθες στην Ουάσιγκτον», έγραψε στο X ο Ζεράρ Αρό, πρώην Γάλλος πρέσβης στις ΗΠΑ. «Ο Πούτιν, ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες ήταν όλοι ανακουφισμένοι: είχαν αποφύγει τον Τραμπ να λάβει ανεπιθύμητες αποφάσεις. Ήταν ο θρίαμβος της κενής ασάφειας και των άνευ νοήματος δεσμεύσεων».

Στρατιωτικοί θα συναντηθούν στις ΗΠΑ για να συζητήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε μια σύντομη δήλωση μετά τη συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων για την Ουκρανία, υπό την προεδρία του Στάρμερ και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Η δήλωση ανέφερε ότι οι συμμετέχουσες χώρες συμφώνησαν σε μια συνάντηση ομάδων σχεδιασμού με τους Αμερικανούς ομολόγους τους «τις επόμενες ημέρες για την περαιτέρω ενίσχυση των σχεδίων για την παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας και την προετοιμασία για την ανάπτυξη μιας δύναμης διαβεβαίωσης σε περίπτωση τερματισμού των εχθροπραξιών».

Οι ηγέτες συζήτησαν επίσης για το «πώς θα μπορούσε να ασκηθεί περαιτέρω πίεση -μεταξύ άλλων μέσω κυρώσεων- στον Πούτιν μέχρι να δείξει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει σοβαρά μέτρα για να τερματίσει την παράνομη εισβολή του».

Ο συνασπισμός συγκέντρωσε πάνω από 30 διεθνείς ηγέτες, ανέφερε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Διαβάστε επίσης:

Το Ουκρανικό μετά τον Λευκό Οίκο: Πόσο πιθανή είναι η συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, τι όρο θέτουν οι Ευρωπαίοι και η απάντηση Λαβρόφ

Η «μεγάλη μετακόμιση»: Εκκλησία στη Σουηδία μεταφέρεται 5χλμ μακριά λόγω ορυχείου (video)

Ουκρανία: Πώς ο Τραμπ «υποδέχθηκε» τους Ευρωπαίους στο Οβάλ Γραφείο- «Σαν μαθητούδια» (Photos)