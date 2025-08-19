Το Ουκρανικό μετά τον Λευκό Οίκο: Πόσο πιθανή είναι η συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, τι όρο θέτουν οι Ευρωπαίοι και η απάντηση Λαβρόφ

Κατ’ αρχάς ένα σημαντικό caveat: υπάρχει ένα μεγάλο κενό πληροφόρησης σχετικά με τα όσα συζητήθηκαν στις «κλειστές» συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες που βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο προκειμένου να εξετάσουν τις δυνατότητες εξεύρεσης ειρηνευτικής λύσης για την Ουκρανία.

Κρατώντας αυτή τη… λεπτομέρεια κατά νου, το βέβαιο είναι ότι οι χθεσινές συναντήσεις στον Λευκό Οίκο, αλλά και η συνάντηση του Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα την περασμένη Παρασκευή, δείχνουν ότι πλέον υπάρχει μια σοβαρή κινητικότητα – και μάλιστα σε επίπεδο κορυφής – στην προσπάθεια να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος πλέον διανύει τον τρίτο χρόνο του.

Προφανώς, ζητήματα όπως το εδαφικό ή οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι κεφαλαιώδη και – με την πληροφόρηση που υπάρχει ως τώρα – παραμένουν σε επίπεδο σχεδιασμού, ενώ υπάρχει και η δημόσια διαφωνία του Τραμπ με Μακρόν και Μερτς για το αν θα πρέπει η κατάπαυση του πυρός να προηγηθεί των όποιων συνομιλιών/διαπραγματεύσεων ή όχι. Ωστόσο, πλέον κεντρικό στοιχείο στην όλη προσπάθεια αποτελεί η συνάντηση του Ζελένσκι με τον Πούτιν.

Έρχεται (;) η συνάντηση

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο ίδιος ο Μερτς προανήγγειλε τη συνάντηση αυτή τις πρώτες πρωινές ώρες, αφότου όλα είχαν τελειώσει στον Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι στόχος είναι η συνάντηση να πραγματοποιηθεί μέσα στον Αύγουστο. Μάλιστα, ο Μακρόν, μιλώντας σε γαλλικά ΜΜΕ, δήλωσε ότι θα προτιμούσε η συνάντηση να γίνει σε ουδέτερο έδαφος – π.χ. στη Γενεύη – ενώ δεν απέκλεισε και την Κωνσταντινούπολη (το Ντολμά Μπαχτσέ έχει φιλοξενήσει συναντήσεις αντιπροσωπειών της Ρωσίας και της Ουκρανίας).

«Κερασάκι στην τούρτα» αποτέλεσε δήλωση Αμερικανού αξιωματούχου που άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι να γίνει στην Ουγγαρία. Αν και αναλυτές εκτιμούν ότι είναι δύσκολο μέσα σε δέκα μέρες να οργανωθεί μια τέτοια συνάντηση – η οποία, προφανώς, δεν θα γίνει για να διαφωνήσουν οι δύο ηγέτες, αλλά για να οριστεί το πλαίσιο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων – και μόνο το γεγονός ότι πλέον η συζήτηση έχει περάσει στο επίπεδο του τόπου δείχνει αν μη τι άλλο ότι η συνάντηση των δύο ηγετών θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Ενδιαφέρουσα ήταν και η τοποθέτηση του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο στο Fox News: «Ο Πρόεδρος πρότεινε να συναντηθούν ο Ζελένσκι και ο Πούτιν. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για να οργανώσουμε μια τέτοια συνάντηση κάπου, και αυτό, φυσικά, θα ήταν πρωτοφανές. Και αν όλα πάνε καλά, τότε ελπίζουμε ότι η επόμενη συνάντηση θα είναι μια συνάντηση των Προέδρων Πούτιν, Τραμπ και Ζελένσκι, όπου αναμένουμε να οριστικοποιήσουμε τη συμφωνία. Αυτό συζητήθηκε σήμερα, πώς να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά το ίδιο το γεγονός ότι ο Πούτιν λέει: “Εντάξει, θα συναντηθώ με τον Ζελένσκι” – είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν λέω ότι θα φύγουν από εκείνο το δωμάτιο ως καλύτεροι φίλοι. Δεν λέω ότι θα φύγουν από εκεί με μια ειρηνευτική συμφωνία. Αλλά νομίζω ότι το ίδιο το γεγονός ότι οι άνθρωποι αρχίζουν να μιλάνε μεταξύ τους είναι σημαντικό. Αυτό δεν έχει συμβεί εδώ και τρεισήμισι χρόνια».

Οι προϋποθέσεις των Ευρωπαίων

Φυσικά, όπως προαναφέρθηκε, τα πραγματικά μεγάλα ζητήματα του ουκρανικού παραμένουν ανοιχτά και οι Ευρωπαίοι θέτουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να προχωρήσει η διαδικασία:

Κατάπαυση του πυρός πριν την έναρξη των συνομιλιών.

του πυρός πριν την έναρξη των συνομιλιών. Συμμετοχή και της Ευρώπης στην τριμερή συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι.

και της Ευρώπης στην τριμερή συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι. Αποφάσεις για εδαφικές παραχωρήσεις θα πρέπει να ληφθούν αποκλειστικά από την Ουκρανία.

για εδαφικές παραχωρήσεις θα πρέπει να ληφθούν αποκλειστικά από την Ουκρανία. Ξεκάθαρο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο με συμμετοχή και των ΗΠΑ.

Ο ίδιος ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «οι εγγυήσεις ασφαλείας πιθανόν θα αποφασιστούν από τους εταίρους μας και θα υπάρξουν ολοένα περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς τα πάντα θα γραφτούν στο χαρτί και θα επισημοποιηθούν (…) εντός μιας εβδομάδας, σε ως και δέκα ημέρες», ενώ ξεκαθάρισε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν – και αυτό αποτελεί αλλαγή στάσης, καθώς μέχρι πριν από λίγο καιρό απέκλειε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όπως και ο Ρώσος ομόλογός του.

Η στάση της Μόσχας

Όσον αφορά στη στάση της Ρωσίας, χθες έγινε γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας Τραμπ-Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε να εξερευνηθεί η πιθανότητα να ανέβει το επίπεδο αντιπροσώπευσης της ουκρανικής και της ρωσικής πλευράς, αν και δεν απέκλεισε και τις απευθείας επαφές κορυφής. Ωστόσο, σήμερα φαίνεται ότι το Κρεμλίνο «σηκώνει το γάντι» και δηλώνει έτοιμη για απευθείας συνομιλίες μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι «η Ρωσία δεν αποκλείει κανένα σχήμα για τη συζήτηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ουκρανία», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «θα πρέπει να προετοιμαστούν σχολαστικά οι συναντήσεις ηγετών» και αφήνοντας και πάλι αιχμές κατά των Ευρωπαίων: «Οι Ευρωπαίοι επέμεναν διαρκώς μόνο σε μια κατάπαυση του πυρός και πως έπειτα απ’ αυτή θα εξακολουθούσαν να προμηθεύουν όπλα στην Ουκρανία».

Διαβάστε επίσης

Η «μεγάλη μετακόμιση»: Εκκλησία στη Σουηδία μεταφέρεται 5χλμ μακριά λόγω ορυχείου (video)

Ουκρανία: Πώς ο Τραμπ «υποδέχθηκε» τους Ευρωπαίους στο Οβάλ Γραφείο- «Σαν μαθητούδια» (Photos)

Διπλωματικό επεισόδιο Ισραήλ – Αυστραλίας: Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Αλμπανέζι ότι τους «πρόδωσε» για τη Γάζα