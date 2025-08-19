Λαβρόφ: «Δεν αποκλείουμε κανένα σχήμα για τη συζήτηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ουκρανία»

«Η Ρωσία δεν αποκλείει κανένα σχήμα για τη συζήτηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ουκρανία», είπε ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σχολιάζοντας τις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον μεταξύ του Τραμπ και του Ζελένσκι.

«Θα πρέπει να προετοιμαστούν σχολαστικά οι συναντήσεις ηγετών», πρόσθεσε.

Εγκώμια για Τραμπ, επικρίσεις για τους ευρωπαίους ηγέτες

Ο ρώσος ΥΠΕΞ δήλωσε παράλληλα ότι είναι σαφές πως κατά την αμερικανορωσική σύνοδο κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του ήθελαν ειλικρινά να επιτύχουν μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ δήλωσε πως η ατμόσφαιρα στη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ ήταν «πολύ καλή».

«Ήταν σαφές ότι ο επικεφαλής των Ηνωμένων Πολιτειών και η ομάδα του, κατά πρώτον, θέλουν ειλικρινά να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα που θα είναι μακροπρόθεσμο, βιώσιμο, αξιόπιστο», δήλωσε ο Λαβρόφ στον τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 24.

Ο Λαβρόφ συνέκρινε την εποικοδομητική, όπως είπε, θέση των ΗΠΑ με εκείνη της Ευρώπης, μερικοί από τους ηγέτες της οποίας πήραν μέρος χθες, Δευτέρα, στην έκτακτη σύνοδο κορυφής στο Λευκό Οίκο με τον Τραμπ και τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν για την Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ δήλωσε πως «οι Ευρωπαίοι επέμεναν διαρκώς μόνο σε μια κατάπαυση του πυρός και πως έπειτα απ’ αυτή θα εξακολουθούσαν να προμηθεύουν όπλα στην Ουκρανία».

