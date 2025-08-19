Διπλωματικό επεισόδιο Ισραήλ – Αυστραλίας: Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Αλμπανέζι ότι τους «πρόδωσε» για τη Γάζα

Σε σφοδρή διπλωματική αντιπαράθεση βρίσκονται Ισραήλ και Αυστραλία με αφορμή τη Γάζα.

Η κυβέρνηση της Καμπέρα έχει αποφασίσει να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, ενώ χθες ακύρωσε τη βίζα σε ακροδεξιό βουλευτή που ήθελε να κάνει ομιλίες στην εβραϊκή κοινότητα. Η κυβέρνηση είπε πως δεν ήταν καλοδεχούμενος γιατί θα «διέσπειρε την διχόνοια».

Το Ισραήλ «απάντησε» σήμερα, ακυρώνοντας τη βίζα σε δύο Αυστραλούς διπλωμάτες που πήγαν να μπουν στην Παλαιστίνη.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ διευκρίνισε ότι το μέτρο ελήφθη μετά την «αδικαιολόγητη άρνηση» της Αυστραλίας «να δώσει βίζα σε Ισραηλινές προσωπικότητες».

Για αδικαιολόγητη αντίδραση μίλησε και η αυστραλιανή κυβέρνηση.

Τον Ιούνιο η κυβέρνηση του Αλμπανέζι, μαζί με τις κυβερνήσεις άλλων τεσσάρων χωρών, επέβαλαν κυρώσεις στον υπουργό Οικονομικών του Ισραήλ και επικεφαλής του κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός Μπεζαλέλ Σμότριτς και στον επίσης ακροδεξιό υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ για υποκίνηση βίας εις βάρος των Παλαιστίνιων στη Δυτική Όχθη.

Η στάση της κυβέρνησης της χώρας της Ωκεανίας, έφερε και την αντίδραση του Μπενιαμίν Νετανιάχου που κατηγόρησε για “προδοσία” τον Αλμπανέζι.

«Η ιστορία θα θυμάται τον Αλμπανέζι για αυτό που είναι: ένας αδύναμος πολιτικός που πρόδωσε το Ισραήλ και εγκατέλειψε τους εβραίους της Αυστραλίας», έγραψε στο Χ ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

