ΚΟΣΜΟΣ

18.08.2025 14:09

Αυστραλία: Οι αρχές ακύρωσαν τη βίζα ακροδεξιού Ισραηλινού βουλευτή – «Δεν θα επιτρέψουμε να σπείρουν τη διχόνοια»

18.08.2025 14:09
simcha-rothman

Οι αρχές της Αυστραλίας ακύρωσαν τη βίζα Ισραηλινού ακροδεξιού βουλευτή που ανήκει στον κυβερνητικό συνασπισμό του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Σίμχα Ρόθμαν, βουλευτής του κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός επικεφαλής του οποίου είναι ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς, ήταν προγραμματισμένο να μεταβεί στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη αργότερα τον Αύγουστο έπειτα από πρόσκληση τοπικής, εβραϊκής, συντηρητικής οργάνωσης.

Η Αυστραλία είναι μεταξύ των χωρών που πρόκειται να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης τον επόμενο μήνα, μια απόφαση η οποία, σύμφωνα με τον Ρόθμαν, θα είναι «σοβαρό λάθος και μεγάλη ανταμοιβή για τη Χαμάς και την τρομοκρατία».

Τον Ιούνιο η κυβέρνηση του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι, μαζί με τις κυβερνήσεις άλλων τεσσάρων χωρών, επέβαλαν κυρώσεις στον Σμότριτς και τον επίσης ακροδεξιό υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ για την υποκίνηση βίας εις βάρος των Παλαιστίνιων στη Δυτική Όχθη.

«Οποιος έρχεται για να σπείρει μήνυμα μίσους, δεν τον θέλουμε εδώ» 

Ο Ρόθμαν επεσήμανε ότι έχει ενημερωθεί για την ακύρωση της βίζας του λόγω εμπρηστικών δηλώσεων που έχει κάνει, με τις οποίες έχει ζητήσει το Ισραήλ να θέσει υπό πλήρη έλεγχο τη Δυτική Όχθη, έχει εκτιμήσει ότι το αίτημα για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους θα οδηγήσει στην καταστροφή του κράτους του Ισραήλ και έχει χαρακτηρίσει τα παιδιά των Παλαιστίνιων στη Γάζα «εχθρούς».

«Όλα όσα έχω πει προσωπικά έχουν ειπωθεί επανειλημμένα από τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών στο Ισραήλ και από την κυβέρνηση του Ισραήλ», επεσήμανε ο Ρόθμαν μιλώντας στο Reuters.

Ο υπουργός Εσωτερικών Υποθέσεων της Αυστραλίας Τόνι Μπερκ δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι «η κυβέρνησή μας υιοθετεί σκληρή στάση έναντι όσων επιδιώκουν να έρθουν στη χώρα μας και να σπείρουν τη διχόνοια».

«Αν έρχεστε στην Αυστραλία για να διαδώσετε ένα μήνυμα μίσους και διχόνοιας, δεν σας θέλουμε εδώ», τόνισε.

Από την πλευρά του ο Ρόθμαν, που είχε προσκληθεί στην Αυστραλία από την Αυστραλιανή Εβραϊκή Ένωση (AJA), κατηγόρησε την κυβέρνηση του Αλμπανέζι για «ξεκάθαρο και κατάφωρο αντισημιτισμό» με ανάρτησή του στο Χ.

«Αυτή η αντισημιτική απόφαση δεν έχει στόχο εμένα. Έχει στόχο την εβραϊκή κοινότητα στην Αυστραλία, το κράτος και τον λαό του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ ο επικεφαλής της AJA Ρόμπερτ Γκρέγκορι εξήγησε ότι στόχος της επίσκεψης του Ρόθμαν ήταν «να δείξει αλληλεγγύη με την εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας, η οποία είναι αντιμέτωπη με ένα κύμα αντισημιτισμού» και πρόσθεσε ότι στη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα ο Ισραηλινός βουλευτής θα συναντούσε θύματα αντισημιτισμού.

