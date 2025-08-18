Ρωσία: Τουλάχιστον 20 νεκροί και 134 τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο 

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 134 έχουν τραυματιστεί από έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών στην περιφέρεια Ριαζάν της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, προσθέτοντας ότι ξεκίνησε έρευνα για μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 11 νεκρούς από την έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο Elastik, 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας, το οποίο παράγει εκρηκτικά και πυρομαχικά, σύμφωνα με ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης.

«Είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν λόγω του δυστυχήματος αυτού», επεσήμαναν οι τοπικές αρχές στο Telegram, ενώ πρόσθεσαν ότι ακόμη 134 έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι 31 εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Η σημερινή έχει κηρυχθεί ημέρα πένθους στην περιφέρεια.

Το ρωσικό κανάλι 112 στο Telegram, το οποίο είναι γνωστό ότι πρόσκειται στις δυνάμεις της τάξης, ανέφερε ότι η έκρηξη προκλήθηκε όταν πυροδοτήθηκε από λάθος μία οβίδα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι αρχές της περιφέρειας Ριαζάν είχαν κάνει πολλές συστάσεις στους υπεύθυνους του εργοστασίου για την πλημμελή τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

Εικόνες που δημοσιεύθηκαν από το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων δείχνουν τους τοίχους του εργοστασίου να έχουν καταστραφεί.

Όπως επεσήμαναν οι αρχές, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη σήμερα, τρεις ημέρες μετά το δυστύχημα.

Στο μεταξύ η Επιτροπή Έρευνας της Ρωσίας έχει ξεκινήσει έρευνα για παραβίαση των κανόνων βιομηχανικής ασφάλειας, διευκρινίζοντας ότι η έκρηξη δεν προκλήθηκε από ουκρανικό πλήγμα.

Οι εκρήξεις ή οι πυρκαγιές λόγω ατυχήματος είναι συχνές στη Ρωσία καθώς πολλές υποδομές της χώρας είναι απαρχαιωμένες, ενώ πολλές φορές δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας. Το 2021 έκρηξη στο ίδιο εργοστάσιο είχε προκαλέσει τον θάνατο 17 ανθρώπων.

Οι υπεύθυνοι είχαν τιμωρηθεί με ποινές φυλάκισης.

