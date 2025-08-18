Αυστραλία: Aναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου σε γήπεδο γκολφ (Video)

Σώοι βγήκαν δύο πενηντάχρονοι από μονοκινητήριο αεροπλάνο Piper Cherokee που είχε ανώμαλη έκτακτη προσγείωση στο γήπεδο γκολφ Mona Vale βόρεια του Σίδνεϊ.

A light plane was forced to make an emergency landing on a golf course in Sydney after losing power pic.twitter.com/ooFQ30K1Fy August 18, 2025

Με επιβαίνοντες έναν εκπαιδευτή και έναν εκπαιδευόμενο το μικρό αεροπλάνο βρέθηκε να προσκρούει με το δεξί φτερό στο μαλακό γρασίδι.

Two people miraculously escaped after a Piper Cherokee light plane made an emergency landing crashing onto Mona Vale Golf Course in Sydney’s north. pic.twitter.com/dB9IJOTd1w — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) August 17, 2025

Οι αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν ότι τόσο ο εκπαιδευτής όσο και ο επιβάτης έλαβαν ιατρική περίθαλψη για ελαφρά τραύματα ενώ διερευνάται η αιτία της α του ατυχήματος είναι άγνωστη σε αυτό το στάδιο.

