Αυστραλία: Aναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου σε γήπεδο γκολφ (Video)

Σώοι βγήκαν δύο πενηντάχρονοι από μονοκινητήριο αεροπλάνο Piper Cherokee που είχε ανώμαλη έκτακτη προσγείωση στο γήπεδο γκολφ Mona Vale βόρεια του Σίδνεϊ.
Με επιβαίνοντες έναν εκπαιδευτή και έναν εκπαιδευόμενο το μικρό αεροπλάνο βρέθηκε να προσκρούει με το δεξί φτερό στο μαλακό γρασίδι.
Οι αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν ότι τόσο ο εκπαιδευτής όσο και ο επιβάτης έλαβαν ιατρική περίθαλψη για ελαφρά τραύματα ενώ διερευνάται η αιτία της α του ατυχήματος είναι άγνωστη σε αυτό το στάδιο.
