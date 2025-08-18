search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 12:37
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.08.2025 11:09

Αυστραλία: Aναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου σε γήπεδο γκολφ (Video)

18.08.2025 11:09
golf new

Σώοι βγήκαν δύο πενηντάχρονοι από μονοκινητήριο αεροπλάνο Piper Cherokee που είχε ανώμαλη έκτακτη προσγείωση στο γήπεδο γκολφ Mona Vale βόρεια του Σίδνεϊ.

Με επιβαίνοντες έναν εκπαιδευτή και έναν εκπαιδευόμενο το μικρό αεροπλάνο βρέθηκε να προσκρούει με το δεξί φτερό στο μαλακό γρασίδι.

Οι αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν ότι τόσο ο εκπαιδευτής όσο και ο επιβάτης έλαβαν ιατρική περίθαλψη για ελαφρά τραύματα ενώ διερευνάται η αιτία της α του ατυχήματος είναι άγνωστη σε αυτό το στάδιο.

Διαβάστε επίσης

Αυστραλία: Πρόστιμο μαμούθ στην Qantas για παράνομη απόλυση εργαζόμενων

Διεθνής Αμνηστία για Γάζα: «Το Ισραήλ διεξάγει μια σκόπιμη εκστρατεία λιμού»

Τι φοβάται η Ευρώπη από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και σπεύδει στην Ουάσιγκτον   

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ert new
MEDIA

ΕΡΤ1: Πολύ πρωινή εκπομπή, με θετική ενέργεια και ευχάριστες ειδήσεις, θα είναι το καθημερινό «Νωρίς Νωρίς»

KTEL NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής – Λεωφορείο έπεσε ανεξέλεγκτο πάνω σε κτίριο

mixalopoulou_ilektra
ΘΕΑΤΡΟ

Η Σοφόκλεια «Ηλέκτρα» του Δημήτρη Τάρλοου έρχεται στο Ηρώδειο

kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Η ΝΔ όταν είναι σε πίεση βλέπει… λεφτόδεντρα – Κατέρρευσε το αφήγημα της μείωσης φόρων»

starmer_zelensky_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η Βρετανία φέρεται να αποδέχεται την παράδοση εδαφών στη Ρωσία για την επίτευξη ειρήνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

parasxou
LIFESTYLE

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου - Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 12:36
ert new
MEDIA

ΕΡΤ1: Πολύ πρωινή εκπομπή, με θετική ενέργεια και ευχάριστες ειδήσεις, θα είναι το καθημερινό «Νωρίς Νωρίς»

KTEL NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής – Λεωφορείο έπεσε ανεξέλεγκτο πάνω σε κτίριο

mixalopoulou_ilektra
ΘΕΑΤΡΟ

Η Σοφόκλεια «Ηλέκτρα» του Δημήτρη Τάρλοου έρχεται στο Ηρώδειο

1 / 3