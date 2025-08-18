search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 12:32
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.08.2025 10:29

Αυστραλία: Πρόστιμο μαμούθ στην Qantas για παράνομη απόλυση εργαζόμενων

18.08.2025 10:29
qantas new

Πρόστιμο ύψους 90 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας  (50 εκατομμυρίων ευρώ)  καλείται να πληρώσει η Αυστραλιανή αεροπορική εταιρία Qantas για την απόφασή της να απολύσει προσωπικό και  να αναθέσει παράνομα σε εξωτερικούς συνεργάτες περισσότερες από 1.800 θέσεις εργασίας στους σταθμούς επίγειας εξυπηρέτησης  στα αεροδρόμια της χώρας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID.

Ο δικαστής του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Αυστραλίας Michael Lee δήλωσε τη Δευτέρα ότι το πρόστιμο πρέπει να «έχει κάποια αντιστοιχία με το μέγιστο προβλεπόμενο ύψος ποινής που ο νόμος το ορίζει στο ποσό των 121 εκατομμυρίων δολαρίων (67,3 εκ. ευρώ)  και δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 90 εκατομμύρια δολάρια, που αντιστοιχεί στο 75% του μέγιστου».

Είπε ότι 50 εκατομμύρια δολάρια (27,8 εκ. ευρώ) από το πρόστιμο θα πρέπει να καταβληθούν στο Συνδικάτο Εργαζομένων στις Μεταφορές (TWU).

Ο τρόπος με τον οποίο θα καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό των 40 εκατομμυρίων δολαρίων (22,3 εκ. ευρώ)  – και το εάν θα διατεθεί στους εργαζόμενους – θα αποφασιστεί σε μεταγενέστερη ακρόαση.

Η εξέλιξη αυτή είναι συνέπεια της απόφασης της Qantas το 2020 να αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες το εργατικό δυναμικό επίγειας εξυπηρέτησης, ενέργεια την οποία το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο αργότερα έκρινε παράνομη.

Το Συνδικάτο TWU είχε ζητήσει να επιβληθεί στην αεροπορική εταιρεία πρόστιμο μέγιστου ύψους 121 εκατομμυρίων δολαρίων, επιπλέον των 120 εκατομμυρίων δολαρίων σε αποζημίωση που υποχρεούται να καταβάλει στους επηρεαζόμενους υπαλλήλους.

Η Qantas είχε υποστηρίξει ότι το δικαστήριο έπρεπε να επιβάλει πρόστιμο «μεσαίας κλίμακας» μεταξύ 40 εκατομμυρίων δολαρίων και 80 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο δικαστής Lee δήλωσε ότι η Qantas είχε επιδείξει «λάθος είδος συγγνώμης» δείχνοντας έτσι πώς ανησυχούσε περισσότερο για τον αντίκτυπο της δικαστικής απόφασης στην εταιρεία παρά για τον αντίκτυπο που είχε η υπόθεση στους παράνομα απολυμένους εργαζόμενους.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο δικαστής Lee «η αεροπορική εταιρεία «αντιστάθηκε στην νόμιμη ικανοποίηση των εργαζομένων μέχρι  εκεί που δεν μπορούσε πλέον να αντισταθεί. Και επανειλημμένα πριν από αυτήν την ακρόαση, προσπάθησε η εταιρία να υποστηρίξει πως ο τρόπος  που χειρίστηκε την υπόθεση δεν αντιπροσώπευε καμία ηθική ή δεοντολογική αποτυχία», επεσήμανε με έμφαση ο ανώτατος δικαστής.

Oπώς διαβάζουμε σε ανταπόκριση της ΕΡΤ σε συνέχεια της δικαστικής απόφασης μετά τον πολύχρονο αγώνα των εργαζομένων και τη δικαίωση τους, η CEO της εταιρείας Vanessa Hudson δήλωσε:

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από τον καθένα από τους 1.820 υπαλλήλους επίγειας εξυπηρέτησης και από τις οικογένειές τους που υπέφεραν ως αποτέλεσμα».

«Η απόφαση για εξωτερική ανάθεση πριν από πέντε χρόνια, ιδιαίτερα σε μια τόσο αβέβαιη περίοδο, προκάλεσε πραγματικές δυσκολίες σε πολλά μέλη της πρώην ομάδας μας και στις οικογένειές τους», δήλωσε η κα Hudson.

«Ο αντίκτυπος έγινε αισθητός όχι μόνο από εκείνους που έχασαν τις δουλειές τους, αλλά από ολόκληρο το εργατικό δυναμικό μας», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε η κα Hudson, η οποία δεν διοικούσε την εταιρία την περίοδο της επίδικης απόφασης, «τους τελευταίους 18 μήνες, η αεροπορική εταιρεία εργάστηκε σκληρά για να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας στο πλαίσιο των προσπαθειών να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη με τους ανθρώπους μας και τους πελάτες μας».

Διαβάστε επίσης

Τι φοβάται η Ευρώπη από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και σπεύδει στην Ουάσιγκτον   

Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία – Τουλάχιστον 20 νεκροί και 134 τραυματίες

Ουκρανία: Και η Μόσχα θέλει εγγυήσεις ασφαλείας, λέει Ρώσος διπλωμάτης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Η ΝΔ όταν είναι σε πίεση βλέπει… λεφτόδεντρα – Κατέρρευσε το αφήγημα της μείωσης φόρων»

starmer_zelensky_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η Βρετανία φέρεται να αποδέχεται την παράδοση εδαφών στη Ρωσία για την επίτευξη ειρήνης

asthenoforo new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με ανατροπή ασθενοφόρου στο Γουδή – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη περιοχή

simpliroma diatrofis new
ΥΓΕΙΑ

Ο ΕΟΦ απέσυρε δύο συμπληρώματα διατροφής για απαγορευμένα συστατικά και επεξεργασία με ακτινοβολία

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: 47χρονη δολοφονήθηκε με μαχαίρι από 28χρονο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

parasxou
LIFESTYLE

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου - Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 12:32
kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Η ΝΔ όταν είναι σε πίεση βλέπει… λεφτόδεντρα – Κατέρρευσε το αφήγημα της μείωσης φόρων»

starmer_zelensky_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η Βρετανία φέρεται να αποδέχεται την παράδοση εδαφών στη Ρωσία για την επίτευξη ειρήνης

asthenoforo new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με ανατροπή ασθενοφόρου στο Γουδή – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη περιοχή

1 / 3