Ουκρανία: Και η Μόσχα θέλει εγγυήσεις ασφαλείας, λέει Ρώσος διπλωμάτης

Μπορεί η Μόσχα να αποδέχθηκε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με το Κίεβο, ωστόσο, η Ρωσία επιμένει να ζητά κι εκείνη εγγυήσεις, μην αλλάζοντας γραμμή σχετικά με τις ανησυχίες της για την ασφάλειά της.

Συγκεκριμένα, ο Μιχαήλ Ουλιάνοφ, πρέσβης της Ρωσίας σε διεθνείς οργανισμούς στη Βιέννη, τόνισε ότι η χώρα του συμφωνεί ότι οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία πρέπει να παρέχει εγγυήσεις ασφάλειας στο Κίεβο, αλλά υπογράμμισε ότι και η Μόσχα χρειάζεται αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας.

«Πολλοί ηγέτες των κρατών της ΕΕ τονίζουν ότι μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να παρέχει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας ή εγγυήσεις για την Ουκρανία», έγραψε ο Ουλιάνοφ στο X. «Η Ρωσία συμφωνεί με αυτό. Αλλά έχει το ίδιο δικαίωμα να αναμένει ότι η Μόσχα θα λάβει αποτελεσματικές εγγυήσεις ασφάλειας».

Many leaders of #EU states emphasise that a future peace agreement should provide reliable security assurances or guarantees for Ukraine. Russia agrees with that. But it has equal right to expect that Moscow will also get efficient security guarantees. What the West has to… — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) August 17, 2025

«Τι έχει να προσφέρει η Δύση;», συνέχισε ο Ουλιάνοφ. «Προφανώς, δεν έχουν αρχίσει ακόμη να το σκέφτονται. Αυτό είναι λάθος, το οποίο πρέπει να διορθωθεί. Η Ρωσία θα βοηθήσει σε αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Περιττό να πούμε ότι τέτοιες εγγυήσεις ασφάλειας πρέπει να είναι πολύ πιο αξιόπιστες από τις περιβόητες υποσχέσεις του 1990 ότι “το ΝΑΤΟ δεν θα προχωρήσει ούτε ένα εκατοστό προς τα ανατολικά”».

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία προβάλλει εξαρχής ζητήματα ασφαλείας, για να αιτιολογήσει τόσο την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία όσο και για την άρνησή της να δεχθεί την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Διαβάστε επίσης

Ουκρανία: Στις 8 το βράδυ η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι – Στο τραπέζι οι όροι για τον τερματισμό του πολέμου

Νέα Ζηλανδία: Στρατιώτης κρίθηκε ένοχος για απόπειρα κατασκοπείας

Kυκλώνας Έριν: Ενισχύεται ξανά στην κατηγορία 4 – Απειλεί τις Μπαχάμες