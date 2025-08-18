Ουκρανία: Στις 8 το βράδυ η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι – Στο τραπέζι οι όροι για τον τερματισμό του πολέμου

Στις 20:00 ώρα Ελλάδας (13:00 ώρα ανατολικών ΗΠΑ) σήμερα Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μετά και τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα την περασμένη Παρασκευή.

Μετά από τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνομιλήσει και με τους Ευρωπαίους ηγέτες που συνοδεύουν τον Ουκρανό πρόεδρο στην επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο.

Στις συνομιλίες θα συμμετέχουν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γενικός Γραμματέας ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο:

Στις 19:00 (ώρα Ελλάδος), οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα φτάσουν στον Λευκό Οίκο.

Στις 20:00 ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στις 20:15 θα ξεκινήσει η διμερής συνάντηση μεταξύ Ουκρανού και Αμερικανού προέδρου.

Στις 21:15 ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Στις 22:00 θα ξεκινήσει η συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Με ανάρτησή του στο Truth Social o Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως», αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, όπως και να ενταχτεί στο ΝΑΤΟ.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο.

Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία.

Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο Τραμπ μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Το Ντονμπάς, η Ζαπορίζια και η Χερσώνα

Το κύριο θέμα που θέτει ο Πούτιν για την επίτευξη μίας ειρηνευτικής λύσης είναι να αποκτήσει το Ντονμπάς, δηλαδή τις περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία. Αυτή την ώρα ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος αυτής της περιοχής, η οποία αποτελεί και το διακαή πόθο της Μόσχας, καθώς το Ντονμπάς είναι κυρίως ρωσόφωνο.

Απαιτεί επίσης κομμάτια από τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα, ενώ αδιευκρίνιστο είναι ακόμα τι προτείνει για την Κριμαία, την οποία έχει προσαρτήσει εδώ και χρόνια.

Έναντι αυτών «προσφέρεται» να σταματήσει την επίθεσή του στην Ουκρανία, να παγώσει την πρώτη γραμμή του πολεμικού μετώπου και να αποσυρθεί από διάφορες περιοχές, στις οποίες έχει κάνει σφοδρές επιθέσεις, όπως στο Χάρκοβο.

Παράλληλα, όπως δήλωσε ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε στην Αλάσκα με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιτρέψει στις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους να προσφέρουν στην Ουκρανία μια εγγύηση ασφάλειας που μοιάζει με την εντολή συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ (άρθρο 5: μια επίθεση σε ένα μέλος είναι επίθεση σε όλα) ως μέρος μιας τελικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Αποκαλύψεις Γουίτκοφ για το εδαφικό

Ο Στιβ Γουίτκοφ, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο CNN ότι η Μόσχα φέρεται να έκανε «ορισμένες παραχωρήσεις» σχετικά με πέντε κρίσιμες ουκρανικές περιοχές, οι οποίες –όπως είπε– βρίσκονται «στον πυρήνα της συμφωνίας».

Σύμφωνα με το BBC πρόκειται για τις περιοχές Κριμαία, Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, οι οποίες έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του πολέμου και των ρωσικών βλέψεων ήδη από το 2014.

«Οι Ρώσοι έκαναν κάποιες παραχωρήσεις στο τραπέζι σχετικά με αυτές τις πέντε περιοχές», ανέφερε ο Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι «το Ντονέτσκ είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, το οποίο θα συζητηθεί στον Λευκό Οίκο» και να ληφθούν «αποφάσεις επί τόπου».

