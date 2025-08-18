Ουκρανία: Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι – Ο Πούτιν θέλει Ντονμπάς, Ζαπορίζια, Χερσώνα για να σταματήσει τον πόλεμο

Με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αποδεχόμενος κάποιες ή πολλές από τις απαιτήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, η συνάντηση που θα έχει σήμερα στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, παρουσία Ευρωπαίων ηγετών, αποκτά δραματικό χαρακτήρα.

Η συνάντηση γίνεται δύο 24ωρα μετά το τετ α τετ που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα και αυτό είναι που ανησυχεί ιδιαίτερα τον Ζελένσκι, αλλά και την ευρωπαϊκή ηγεσία.

Σε μία προσπάθεια άλλωστε να αντικρουστούν ακραία σενάρια, η λεγόμενη Συμμαχία των Προθύμων και ο Ουκρανός πρόεδρος είχαν χθες μακρά τηλεδιάσκεψη για κοινή γραμμή, ενώ στο σημερινό ραντεβού στο Λευκό Οίκο τον Ζελένσκι θα συνοδεύει ουσιαστικά και η ευρωπαϊκή ηγεσία, ακριβώς για να διασφαλιστεί ότι η ειρηνευτική πρόταση δεν θα περιλαμβάνει επώδυνες και επικίνδυνες παραχωρήσεις του Κιέβου.

Το Ντονμπάς, η Ζαπορίζια και η Χερσώνα

Το κύριο θέμα που θέτει ο Πούτιν για την επίτευξη μίας ειρηνευτικής λύσης είναι να αποκτήσει το Ντονμπάς, δηλαδή τις περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία. Αυτή την ώρα ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος αυτής της περιοχής, η οποία αποτελεί και το διακαή πόθο της Μόσχας, καθώς το Ντονμπάς είναι κυρίως ρωσόφωνο.

Απαιτεί επίσης κομμάτια από τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα, ενώ αδιευκρίνιστο είναι ακόμα τι προτείνει για την Κριμαία, την οποία έχει προσαρτήσει εδώ και χρόνια.

Έναντι αυτών «προσφέρεται» να σταματήσει την επίθεσή του στην Ουκρανία, να παγώσει την πρώτη γραμμή του πολεμικού μετώπου και να αποσυρθεί από διάφορες περιοχές, στις οποίες έχει κάνει σφοδρές επιθέσεις, όπως στο Χάρκοβο.

Παράλληλα, όπως δήλωσε ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε στην Αλάσκα με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιτρέψει στις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους να προσφέρουν στην Ουκρανία μια εγγύηση ασφάλειας που μοιάζει με την εντολή συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ (άρθρο 5: μια επίθεση σε ένα μέλος είναι επίθεση σε όλα) ως μέρος μιας τελικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Αποκαλύψεις Γουίτκοφ για το εδαφικό

Ο Στιβ Γουίτκοφ, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο CNN ότι η Μόσχα φέρεται να έκανε «ορισμένες παραχωρήσεις» σχετικά με πέντε κρίσιμες ουκρανικές περιοχές, οι οποίες –όπως είπε– βρίσκονται «στον πυρήνα της συμφωνίας».

Σύμφωνα με το BBC πρόκειται για τις περιοχές Κριμαία, Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, οι οποίες έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του πολέμου και των ρωσικών βλέψεων ήδη από το 2014.

«Οι Ρώσοι έκαναν κάποιες παραχωρήσεις στο τραπέζι σχετικά με αυτές τις πέντε περιοχές», ανέφερε ο Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι «το Ντονέτσκ είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, το οποίο θα συζητηθεί στον Λευκό Οίκο» και να ληφθούν «αποφάσεις επί τόπου».

Η ευρωπαϊκή συνοδεία του Ζελένσκι και οι 3 όροι της Συμμαχίας των Προθύμων

Τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι συνοδεύουν στην Ουάσιγκτον η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γενικός Γραμματέας ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, που (θέλει να) διατηρεί άριστες σχέσεις με το Τραμπ, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε ότι δεν πρέπει να επιδειχθεί αδυναμία έναντι του Πούτιν, διότι κάτι τέτοιο θα κοστίσει ακριβά στο μέλλον.

Επίσης με τον Ουκρανό πρόεδρο θα πάνε στο Λευκό Οίκο, ο Καγκελάριος Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία έχει στενή επικοινωνία και σχέση εμπιστοσύνης με τον Τραμπ, ο Πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ.

Η Συμμαχία των Προθύμων θέτει στα τραπέζι τρεις προϋποθέσεις:

Να μην υπάρξουν εδαφικές αλλαγές και όλη η προσέγγιση του θέματος να στηρίζεται στη νομιμότητα, στο διεθνές δίκαιο και στην αρχή της μη παραβίασης της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

Να δοθούν εγγυήσεις ασφάλειας της Ουκρανίας. Δηλαδή δεσμευτικές και ισχυρές εγγυήσεις, που να διασφαλίζουν και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Βλέπουν θετικά τη διάθεση του Τραμπ για ένα καθεστώς εγγυήσεων ασφαλείας «τύπου Άρθρου 5», μέσω ενός «Συνασπισμού των Προθύμων» στον οποίο θα συμμετάσχει και η Ε.Ε.

Να διασφαλιστεί η συνεχής υποστήριξη της Ουκρανίας. Οι ευρωπαϊκές χώρες να συνεχίσουν τη στρατιωτική, οικονομική και πολιτική στήριξη προς το Κίεβο, μέχρι να υπάρξει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση.

