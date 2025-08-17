Βρετανική κυβέρνηση: Τα 9 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι σε περίπτωση πολέμου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μια ιστοσελίδα με τίτλο «Prepare», η οποία προσφέρει διαχρονικές συμβουλές προς τα νοικοκυριά ώστε να είναι έτοιμα για κάθε ενδεχόμενο, κι όχι μόνο για το ξέσπασμα ενός πολέμου, δημιούργησε η βρετανική κυβέρνηση.
Είτε πρόκειται για διακοπή ρεύματος, ακραία καιρικά φαινόμενα, επίθεση ή άλλο είδος εθνικής κρίσης, ο ιστότοπος «Prepare» δημοσιεύει οδηγίες για το τι πρέπει να διαθέτει ένα βρετανικό νοικοκυριό προκειμένου να είναι έτοιμο για όλα.
«Αντί να αγοράσετε όλα τα είδη με μιας, μπορείτε να προσθέτετε σταδιακά πράγματα στο κιτ έκτακτης ανάγκης σας και να το χτίζετε με τον καιρό», αναφέρει ο ιστότοπος.
«Έκτακτες ανάγκες συμβαίνουν καθημερινά στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να προκληθούν από ακραία καιρικά φαινόμενα ή άλλους φυσικούς κινδύνους, από εσκεμμένες ενέργειες, ή από ατυχήματα και βλάβες σε υποδομές. Μπορεί να είναι γεγονότα που εκτυλίσσονται γρήγορα και διαρκούν λίγες ώρες ή να εξελιχθούν και να συνεχιστούν για μέρες, μήνες ή ακόμα και περισσότερο», επισημαίνει.
