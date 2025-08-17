search
ΚΟΣΜΟΣ

17.08.2025 17:32

Βρετανική κυβέρνηση: Τα 9 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι σε περίπτωση πολέμου

fagito_polemos

Μια ιστοσελίδα με τίτλο «Prepare», η οποία προσφέρει διαχρονικές συμβουλές προς τα νοικοκυριά ώστε να είναι έτοιμα για κάθε ενδεχόμενο, κι όχι μόνο για το ξέσπασμα ενός πολέμου, δημιούργησε η βρετανική κυβέρνηση.

Είτε πρόκειται για διακοπή ρεύματος, ακραία καιρικά φαινόμενα, επίθεση ή άλλο είδος εθνικής κρίσης, ο ιστότοπος «Prepare» δημοσιεύει οδηγίες για το τι πρέπει να διαθέτει ένα βρετανικό νοικοκυριό προκειμένου να είναι έτοιμο για όλα.

Η λίστα με τα 9 βασικά είδη που πρέπει να έχουν τα νοικοκυριά

  • Φακός με μπαταρίες ή χειροκίνητης φόρτισης – επειδή οι φακοί είναι πιο ασφαλείς από τα κεριά.
  • Φορητό power bank – για τη φόρτιση του κινητού.
  • Ραδιόφωνο με μπαταρίες ή χειροκίνητης φόρτισης – για ενημέρωση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου, αλλά σε ακραία καιρικά φαινόμενα «είναι ασφαλέστερο να μείνετε μέσα».
  • Εφεδρικές μπαταρίες – για φακούς και ραδιόφωνα. Επίσης εφεδρικές μπαταρίες για τυχόν ιατρικό εξοπλισμό που χρειάζεστε.
  • Φαρμακείο πρώτων βοηθειών – με αδιάβροχα επιθέματα, επιδέσμους, θερμόμετρο, αντισηπτικό, υγρό για πλύση ματιών, αποστειρωμένες γάζες και γάντια, ιατρική ταινία για επιδέσμους και τσιμπιδάκι.
  • Απολυμαντικό χεριών και υγρά μαντηλάκια – για λόγους υγιεινής σε περίπτωση που δεν υπάρχει νερό.
  • Εμφιαλωμένο νερό – η κυβέρνηση τονίζει ότι «δεν υπάρχει ένα σταθερό νούμερο» για τις ανάγκες έκτακτης ανάγκης, καθώς διαφέρουν ανάλογα με τη διάρκεια και τη χρήση. Ως ελάχιστο, συνιστώνται 2,5–3 λίτρα νερού ανά άτομο την ημέρα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Περίπου 10 λίτρα ανά άτομο ημερησίως θεωρούνται πιο άνετα, καθώς καλύπτουν και την υγιεινή, το μαγείρεμα και τη βρεφική διατροφή.
  • Τρόφιμα μακράς διαρκείας – που δεν χρειάζονται μαγείρεμα, όπως κονσέρβες με κρέας, φρούτα ή λαχανικά, καθώς και ανοιχτήρι.
  • Προμήθειες για μωρά – όπως πάνες και γάλα σε σκόνη. Το έτοιμο προς κατανάλωση βρεφικό γάλα είναι καλύτερο για αποθήκευση, καθώς μπορεί να μην υπάρχει πρόσβαση σε ζεστό νερό.

«Αντί να αγοράσετε όλα τα είδη με μιας, μπορείτε να προσθέτετε σταδιακά πράγματα στο κιτ έκτακτης ανάγκης σας και να το χτίζετε με τον καιρό», αναφέρει ο ιστότοπος.

«Έκτακτες ανάγκες συμβαίνουν καθημερινά στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να προκληθούν από ακραία καιρικά φαινόμενα ή άλλους φυσικούς κινδύνους, από εσκεμμένες ενέργειες, ή από ατυχήματα και βλάβες σε υποδομές. Μπορεί να είναι γεγονότα που εκτυλίσσονται γρήγορα και διαρκούν λίγες ώρες ή να εξελιχθούν και να συνεχιστούν για μέρες, μήνες ή ακόμα και περισσότερο», επισημαίνει.

