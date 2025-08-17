Φον ντερ Λάιεν: «Θα υποστηρίξουμε την Ουκρανία όσο χρειαστεί» – Ζελένσκι: «Το ουκρανικό Σύνταγμα δεν επιτρέπει καμία παραχώρηση εδαφών»

Την υπόσχεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί» έδωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τις Βρυξέλλες.

«Διεθνή σύνορα δεν μπορούν να υπάρξουν με τη βία», διαμήνυσε μεταξύ άλλων στην κοινή συνέντευξή Τύπου που παραχώρησε με τον ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας πως «αυτές είναι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από την Ουκρανία και μόνο από την Ουκρανία».

«Δεν μπορεί να υπάρξουν περιορισμοί για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είτε πρόκειται για συνεργασία με τρίτες χώρες είτε για βοήθεια από τρίτες χώρες. Καμία απολύτως περιοριστική γραμμή για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», υπογράμμισε ενόψει της αυριανής συνάντησης στον Λευκό Οίκο.

«Όπως έχω πει συχνά, η Ουκρανία πρέπει να γίνει ένας ατσάλινος σκαντζόχοιρος, απροσπέλαστη από κάθε πιθανό εισβολέα», συνέχισε.

Η φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε πως όσο συνεχίζεται η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η ΕΕ θα συνεχίσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Ζελένσκι: Το ουκρανικό Σύνταγμα δεν επιτρέπει καμία παραχώρηση εδαφών

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε από τις Βρυξέλλες ότι το ουκρανικό Σύνταγμα δεν επιτρέπει καμία παραχώρηση εδαφών.

«Ο Πούτιν έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά δεν τις γνωρίζουμε όλες. Θα χρειαστεί χρόνος για να τις εξετάσουμε, αν πράγματι είναι τόσες όσες ακούγεται», είπε, υπογραμμίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει τώρα, υπό την πίεση των μαχών. Για τον λόγο αυτό, σημείωσε, απαιτείται κατάπαυση του πυρός ώστε να υπάρξουν «πραγματικές διαπραγματεύσεις» που θα ξεκινήσουν με αφετηρία τη σημερινή γραμμή του μετώπου.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι το ζήτημα της εδαφικής ακεραιότητας μπορεί να συζητηθεί μόνο σε τριμερή σύνοδο κορυφής ανάμεσα στους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία να συμφωνήσουν οι ΗΠΑ να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, μαζί με την Ευρώπη. «Χρειαζόμαστε μια ασφάλεια που να λειτουργεί στην πράξη όπως το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ», είπε, αναφερόμενος στην αρχή της συλλογικής άμυνας της Συμμαχίας.

